2022臺南國際綠色產業展 9/2-4大臺南會展中心登場

文/葉圳轍

首屆「2022臺南國際綠色產業展(2022 Tainan Green Industry EXPO)」，9月2日起一連3天在「大臺南會展中心」舉行，除了實體展、研討會外，同步開辦一個月(9/2~9/30)的線上展，為南台灣年度最大的國際綠色產業盛會，採換證免費參觀。

首屆2022臺南國際綠色產業展，開展第一天現場就湧入參觀人潮，產品詢問度高。圖/葉圳轍

綠色能源、智慧儲能、節能環保、循環經濟等綠色產業範疇，是政府及企業積極發展的重點和作為。首屆「2022臺南國際綠色產業展」，聚焦與匯集綠色產業相關產品及資訊，提供企業與民眾第一手綠色產業訊息。

舉辦地點「大臺南會展中心」，位於台灣綠能產業推動核心基地-沙崙智慧綠能科學城旁，台南市府更將於鄰近建構綠能產業園區，以作為綠能科學城創新技術之實證生產基地，期打造完整上中下游綠色經濟產業鏈，為南台灣綠色產業開創無限商機。

臺南市長黃偉哲參觀能源局攤位。圖 /葉圳轍

2022臺南國際綠色產業展獲經濟部國際貿易局「111年輔導業者在臺辦理新展」計畫輔導；展區規劃八大主題，包括：政府及學研區、綠能發電區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、節能與環保設備區等，包括經濟部能源局、工研院、金屬中心、塑膠中心、沙崙科學城、成功大學、崑山科大綠研中心、中油、台電、大亞集團、亞東預拌、亞洲水泥、台灣低碳集團…等國內產官學研聚集，精彩可期。

電動車專區更是亮點之一；大會邀集目前市售電動汽車品牌，包括有Audi、Benz、BMW、HYUNDAI、KIA、LEXUS、Porsche、Tesla、VOLVO等共9大品牌12款電動汽車同台展出，這是國內首創，可滿足民眾對各品牌電動汽車的好奇，機會難得。

電動汽車專區集結9大品牌12款車型，參觀人潮絡繹不絕。圖/葉圳轍

展期大會並結合工研院、塑膠中心等國內法人及邀請專家學者，以「深耕綠色產業、邁向低碳永續未來」為主軸，舉辦4場研討會，聚焦循環經濟、智慧儲能、塑膠創新趨勢及淨零轉型等議題，採預約報名制，場場爆滿。

2022臺南國際綠色產業展展期從9月2日至4日，每日早上10點至下午6點(最後一天5點閉幕) 。國外買主及國內業者憑名片免費換證入場，亦開放一般民眾填寫問卷後，可免費入場參觀。此為專業展，恕不開放12歲以下兒童入場。



另外，大會同步開辦線上展，展期從9月2日至30日，提供買主與參展商線上遠距互動平台。民眾期間只要憑申請帳號，即可登入線上展網站greenexpo.ctee.com.tw參觀。了解更多參觀資訊，可上官網：cec.ctee.com.tw/green/查詢，或洽：(06)2701815。