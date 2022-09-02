綠能需求大 亞通綠電柳營建置儲能案場

亞通利大今日於台南舉行柳營儲能廠動土典禮，亞通表示，柳營儲能廠的儲電量能達500萬瓦，相當於一小時有5,000度電，將參與電力交易平台的調頻服務，對穩定電網及電力配置削峰填谷有實質幫助。

亞通此次建立柳營儲能廠，在麥格理綠投資集團協助下與全球領先的儲能產品、服務與數位應用供應商Fluence (Nasdaq: FLNC)合作，並和國內知名的電動載具製造商合騏工業(8937)以及專注於循環經濟的光宇應用材料公司一起開發，共同建設完善柳營儲電廠。

亞通指出，再生能源的需求只會越來越多，如何將再生能源供給優化及設備安全，並提供完整的系統整合及建置服務，才是未來最重要的方向，在與麥格理綠投資集團合作後，雙方規畫在嘉義、台南、苗栗等地區，建置儲能中心，提供台電電力交易平台儲能自動頻率控制（AFC）與增強型動態調頻備轉(E-dReg)，輔助台電提升電網頻率穩定度，進一步達成節能效益。

麥格理陳明信總經理表示，綠能投資關鍵就是儲能，能夠有效調節電網的穩定性，將來儲能也是我們台灣的重點，未來將與各合作夥伴能有更近一步發展機會。亞通利大呂元瑞董事長說，柳營儲能主要是亞通、合騏、光宇三家企業在儲能系統共同合作的第一個案子，未來還有其他案場總共12MW將陸續建置，朝向綠能和新能源、儲能、光能、以及台灣唯一的海洋能進一步發展，目標兩年內興建80-100MW的儲能廠。合騏工業總經理陳忠森表示，合騏除了本業的燃油沙灘車轉型成電動沙灘車和電動農搬車外，也積極佈局跨入投資參與綠能儲能與廢棄物回收再利用的相關產業。 亞通過去已有多次與跨國集團銜接合作的經驗，包含瑞士百年企業ABB、菲律賓的生力(San Miguel）集團、法國ALSTOM和德國西門子能源。亞通於2022年上半年營收13億元，稅後淨利1600萬，每股盈餘0.18元。亞通表示，下半年度營收受惠國際情勢逐漸放寬，將多元開展海內外業務，包含菲律賓MARIVELES二期業務原有600MW，預計將能提供當地倍數成長的電能，國內綠能業務包含儲能電廠、漁電共生、海洋溫差發電也持續增長，此次的建廠廠收入將挹注下半年營收，各項能源業務估計可望比上半年成長4成。