攝陽企業9月14日 亮相2022半導體展

完整呈現三菱電機多元的自動化解決方案

在台灣協助產業自動化發展將近半世紀的三菱電機在台集團企業—攝陽公司，從傳統產業到電子、液晶，到現在最受關注的半導體產業，一路以來戮力推廣三菱電機最先進的自動化產品與技術，為台灣的產業發展貢獻已力。攝陽企業繼去年起連續參加國際半導體展，今年 9月14~16日期間的參展內容以「e-F@ctory」理念為出發點支援智慧製造，在攤位內規劃「數位應用」、「製造」、「運用／維護」、「合作夥伴」等主題區，完整展示三菱電機自動化產品的應用案例。

打造Pick & Place機台，支援智慧製造。

近年生產需求的快速變化，應如何降低生產線無預警停機的風險，成為製造業的重要課題。三菱電機為了支援製造商的需求，提供由數據檢測異常徵兆、防止故障發生的「預測維護」；根據稼動時間與使用次數的數據管理，實現計劃性維護的「預防維護」；利用履歷數據以縮短設備的復原時間及原因調查時間的「事後維護」等維護技術。這些維護技術已導入三菱電機最新型的可程式控制器、人機介面、伺服馬達、變頻器等產品之中，並在展場呈現相關應用案例。

另外，後疫情時期的快速需求變動和供應鏈管理，是台灣製造業的共同課題。然而當需求變動出現時才思考增加產能的話，為時以晚。因此針對物料及人才資源的掌握，必須建立以能夠製造高品質產品之體制為目標，進而導入生產自動化與數位化。為支援工廠的數位轉型，三菱電機提供最新運用AI技術的資料分析軟體「MELSOFT MaiLab」、3D模擬軟體「MELSOFT Gemini」、運動軟體「SWM-G」及SCADA軟體「Genesis64」等產品。

三菱電機「ASSISTA」機械手臂解決人機協作的問題，不需要安全柵欄實現作業員和機械手臂共享作業區域。

在日益複雜的製造現場，「人」和「機器」的協調能實現高效率且彈性的生產環境，三菱電機「ASSISTA」機械手臂能解決人機協作的問題，不需要安全柵欄實現作業員和機械手臂共享作業區域，即達到可輕鬆替換及系統的簡易操作，有效降低TCO（企業總體擁有成本）。攝陽企業為深耕台灣，服務在地製造，9月14~16日於2022國際半導體展（ 南港展覽館1館 L區0726攤位）帶來的三菱電機多元的自動化解決方案，精彩完整不容錯過，歡迎業界先進蒞臨指教。