華艦科技將推出自動備份雲端加密隨身碟

你曾經有重要資料存在隨身碟裡，卻因為隨身碟毀損造成資料遺失也無法補救的困擾嗎？

記憶體大廠華艦科技突破技術瓶頸將推出能自動備份雲端的加密隨身碟，當使用隨身碟的時候，系統會將你使用的資料自動備份至加密雲端，萬一發生隨身碟壞損或遺失，消費者將再也沒有資料遺失的困擾。

系統使用的加密備份雲端的空間也可以依消費者的需求自行付費擴充，與現行主流的雲端空間採月費或年費的方式，這個系統的收費為一次性付費無需月費，在後疫情通貨膨脹的時代，大幅減輕消費者負擔。

此一全新的商品推出後在品牌商的市場歡迎度很高，主要原因在於傳統消費性電子商品的市場是一次性的消費，此雲端自動備份隨身碟卻是可以隨著消費者儲值擴充品牌商可以參與每一次的分潤，在工業成熟毛利率微薄的時代鮮少的高毛利的消費性電子商品。

根據研調機構IDC預估，全球2020-2025年運算和儲存雲端基礎架構支出的年複合成長率（CAGR）為 12.4%，到 2025年將達到1,188億美元，華艦科技的雲端自動儲存隨身碟，是將二個成熟的產業雲端產業與記憶體儲存產業有效的結合，將成功進入全新新藍海市場，此產品可望在2023年度起為公司提供營收成長與高毛利率的貢獻。