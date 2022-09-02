王金來兼任大同總經理 擘劃大同大艦隊新未來

大同公司9月1日召開董事會，通過委任總經理案，王金來副董事長正式真除兼任大同公司總經理。王金來總經理表示，大同公司本身擁有跨多產業之事業體，為台灣民營企業中罕見，並在電力、新能源、資通訊及消費產業與子公司協同下發揮綜效，成為大同大艦隊，這是大同在產業界獨一無二的寶藏與競爭力。未來在組織重整、強化分工下，將適時投入資源，持續以創能、儲能、節能為大同發展方向。

同時，電力相關技術與實績經驗傳承為大同的核心資產，百年來大同的重電、電纜、馬達、電表皆是台灣建置基礎建設的幕後功臣，王金來強調，大同公司各事業部之中高階專業經理人流動性不大，事業部的運營實際上已是由專業經理人掌管負責，而擁有穩定且具向心力、生產力的專業團隊是大同在產業的另一優勢，做為總經理，他將發揮溝通整合的長才，成為事業發展、精進經營的支持後盾。

王金來並提出五項三大優先工程。首先，在母公司大同連三季獲利後，鞏固優化核心實力最為重要，目前的九大事業部將會整合優化成事業群，包含電力、新能源、系統整合以及消費電子事業群。他指出，「大同已是以產業控股之型態發展成大同集團，而集團子公司之業務規模目前在大同綜合財報上幾乎佔了50%，故擴大集團控股效益、推升大同大艦隊之經營績效亦同等重要，包含資產開發業的尚志資產、ICT 產業的精英電腦、系統整合業的大同世界科技以及新能源產業的大同智能。大同公司在產業控股的定位下，總公司將加強對子公司的管理與協助，並加速集團組織結構效能，包含規劃及評估華映除列、精英併表與大同智能擴展，期待在創新策略下，大同成為國家及企業數位與能源轉型推手，體現大同集團價值，實現國際級產業控股之永續發展願景。」

王金來上任後，在公司治理方面將首重強化三大溝通效能，包含與利害關係人、董事會、經營管理團隊的溝通，同時精進經營管理效能，包含建構管理中心、強化公司治理、精進永續發展。以較簡單的脈絡來梳理，可歸納成大同三箭齊發三理齊步。上治理，包含強化公司治理、精進永續發展，重點在強化利害關係人溝通、營造良好互動管道；中管理，包含組織校準重組、產業升級轉型；下監理，包含加強子公司監督管理、推升大艦隊經營績效。

王金來表示，改變是一條必然的成長學習曲線，大同的改變是為了更好更進步的未來，在大同集團中，有產業雙星，如資源和科技；有科技雙星，如製造、整合；有兩大金山，如資產和能源；有兩大引擎，如創能與儲能；有兩大核心，如重電及馬達；有兩大力腳，如精英與大世科，未來將運用雙引擎雙金山的資源優勢，擴大核心競爭力，讓大同成為穩定成長獲利的產業控股公司，確保全體股東與員工之最大利益。