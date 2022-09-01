碳盤查合規壓力大 「零碳雲」三效合一

盤查還不夠 叡揚：盤完了還要能被國際查證

「我們是電子業，我們公司要爭取Tesla訂單，若能夠通過ISO 50001認證就可超越對手，提高接單競爭力，有什麼方法嗎？」 「我們是機械業，我們公司產品銷往歐洲，必須趕快進行碳盤查合規，有什麼工具可以幫我們合規？」

叡揚資訊創新研發中心總經理特助李漢超分享近期聽到許多客戶正面臨國際淨零排放壓力，並期望有工具能協助ISO國際認證管理。



「淨零排放」已是企業經營與日常管理的重要目標，「淨零轉型」成為企業目前強化競爭力，最棘手也最急迫的挑戰。叡揚資訊分析，企業從事淨零碳排有三大階段：碳盤查、碳定價、碳中和。目前國內企業面對淨零排放還處在「碳盤查」階段，李漢超說，大部分企業進行盤查遇到最大問題還是在於盤查完了還要能夠被查證，這時，唯一的解法策略就是拿到國際認證。

天來創新集團及舞雲智網公司創辦人陳來助就指出，企業若要在碳盤查上達成國際標準的合規，必須採三效合一策略，採三個階段依序導入能盤、溫盤與碳盤，分別導入ISO 50001能源管理系統（能盤）、 ISO14064溫室氣體排放查證（溫盤）及ISO14067碳足跡標準（碳盤）。

叡揚「零碳雲」助碳揭露文件及數據管理

淨零碳排合規壓力企業該如何排解？叡揚資訊創新研發中心總經理特助李漢超說明，企業推動國際標準認證合規過程中，最重要關鍵在於文件資料管理。過去顧問公司協助企業國際標準認證，通常採用EXCEL 或WORD等土法練鋼的工具協助數據與文件管理。因此，叡揚在面對客戶淨零排放難題時就思考「我們可以提供什麼工具給企業使用」。

叡揚資訊創新研發中心總經理特助李漢超（中）、叡揚資訊雲端及巨資事業群資深軟體架構師田欣（左）、叡揚資訊雲端行銷業務處處長賴俊仁（右）與團隊共同開發推廣「零碳雲」助企業順利淨零碳排。圖／叡揚提供

建構碳排放持續管理平台

李漢超發現，叡揚過去十多年來在「醫院評鑑系統」及「醫療品質管理系統」有效協助客戶妥善管理文件與數據，若將此功能運用在碳盤查合規過程，就能夠管理龐大的合規文件及具有被查證功能，同時，也能持續管控數據。在此基礎架構，叡揚研發團隊推出「Vital NetZero零碳雲」解決方案，以「KPIM-N淨零指標管理服務模組」進行數據管理，做到盤查－洞察－管控。以「CMP-N合規管理協作服務模式」進行文件管理，做到合規－管理－協作。

李漢超解釋，KPIM-N和CMP-N這兩項模組能夠使企業留存合規文件和盤查數據，讓外部能夠查證，進而取得相關國際認證。直到2030年前，企業肯定持續要面對淨零排放的挑戰，因此，不是一次取得國際認證就可以了，它未來仍要持續接受複評，建構一個可以持續管理的平台就很重要。

叡揚研發團隊推出「Vital NetZero零碳雲」解決方案，以「KPIM-N淨零指標管理服務模組」進行數據管理，有助於產品生命週期碳揭露分析管理。圖／叡揚提供

叡揚資訊雲端及巨資事業群資深軟體架構師田欣說明，不管美國推動碳費或歐盟碳邊境管控，其最終目的在於要求企業碳盤查後，可以進一步改善碳排放。田欣接著說，初期品牌商要求供應商符合碳盤查規範，未來當各國推動碳交易與碳定價後，排碳量大的商品將被市場淘汰，喪失競爭力。

80/20法則朔源碳排管理

李漢超說，不管能盤、溫盤、碳盤，盤查只盤得到現況，你無法了解到底是那個環節需要改善，唯有透過工具分析才能夠找出產品生命週期中可改善的地方。透過「Vital NetZero零碳雲」解決方案，可以讓企業看到碳排來源，到底公司那些設備所造成的碳排，管理者就可以針對重大排放源進行改善。田欣補充，數據出來後，以80/20法則從中定義重大能源使用單位（SEU, Significant Energy Use）管制門檻，就能列為後續節能減碳的重要目標對象。

面對淨零排放合規問題，在「Vital NetZero零碳雲」解決方案推出前，國內尚未有任何軟體工具協助管理，國際上只有導入耗費百萬元以上的能源管理系統可以協助，國內中小企業為符合客戶要求，必須碳盤查且符合國際合規工作，然而，導入昂貴能源管理系統又不符合成本，若採用土法練鋼手段，面對長達10年以上的碳管理工作，資料容易出錯及不易交接傳承，未來得面對更大合規風險。

「Vital NetZero零碳雲」解決方案被經濟部中小企業處推出「臺灣雲市集」平台（https://www.tcloud.gov.tw）嚴選推薦工具，有需求中小企業可透過該平台選購，即能獲補助5成，最高3萬點數位點數（等於新臺幣3萬元），幫助企業在淨零碳排壓力下，提升競爭力！