國瑞首座儲能系統 首選台普威能源

國瑞汽車配合政府再生能源政策及國瑞新事業之發展，選定台普威能源於國瑞觀音廠區建置儲能系統，參與台電電力交易平台調頻備轉dReg0.25輔助服務，自8月5日正式上線運行至今，儲能系統執行表現優良。

國瑞汽車認為儲能系統建置商應具備實際加入台電系統運轉經驗並且表現優異、其設計選用之設備皆為國內外有信賴品質之大廠，所有設計、建置、安裝應取得國際安全規範認證並符合場地安全規範，更重要的是可以提供長期保固與維運服務，因此選擇台普威能源，確保執行服務品質與案場安全。

台普威能源營運長李威儀表示，為提供客戶優質服務來確保系統運轉可靠度，目前已設立24小時監控中心由專業人員管控，接收台電平台人員的指令調度，並設有即時自動報警系統，時時監控儲能系統的狀態，超前部署業主與台電的需求。

台普威能源提供安全且穩定的dReg儲能系統，自有中壢案場履行台電AFC服務，自5月21日正式上線運行至今已超過1年，執行率平均達99.9%近滿分的亮眼績效。此外，我們重視儲能系統的長期使用壽命及往返能源效率，透過台普威能源專業人員調教，實際電能損耗率遠低於業界之平均標準。這是因為台普威能源從系統設計規劃初期即以業主的長期運轉投報為考量，選定優良設備並配以台普威能源優良之能源管理與監控系統來達成此件艱鉅任務。

此外，為響應經濟部能源局於6月公告之「儲能系統結合太陽光電發電設備競標及容量分配作業要點」，鼓勵太陽光電廠設置儲能系統，以提高電力系統韌性，台普威能源已配合設計規劃出針對太陽能結合儲能設置的整體解決方案，並於7月優先參與競標，期盼為台灣走向淨零，極大化永續綠能、強化電網韌性盡一份心力。