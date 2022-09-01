泰國臺灣形象展盛大開展 臺泰攜手共創智慧未來

經濟部國際貿易局與外貿協會合辦的新南向拓銷旗艦平台-泰國臺灣形象展，8月31日盛大開展，最大亮點便是自疫情爆發後再次恢復海外實體展示，於人潮聚集的曼谷Siam Paragon購物中心與線上同步展開。

開幕典禮由外貿協會董事長黃志芳主持，並邀請經濟部國際貿易局李冠志副局長及泰國貿易經濟辦事處馬化欣副代表，與我駐泰國經濟文化辦事處的莊碩漢代表及泰國投資促進委員會Narit Therdsteerasukdi副秘書長，連接臺灣與泰國現場零距離共同揭開展覽序幕。

黃志芳董事長開幕時化身智慧城市的工程師，伴隨無人機飛入，象徵未來社會正朝向智慧物聯網發展。因此，今年展覽以打造智慧城市與智慧製造為主軸，為臺泰產業及智慧城市發展拓展更多可能性。

泰國致力推動促進生物經濟、循環經濟及綠色經濟的國家發展戰略，瞄準農業與食品、健康與醫療、生物能源、生物化學與材料、旅遊及創意經濟四大產業，產業總值為3.4兆泰銖（佔整體GDP約21%），被泰國視為疫後經濟復甦重要解方。臺灣在食品科技、醫藥生技及循環經濟等領域，都有創新技術及製造與國際行銷豐富經驗。

今年展會依據臺泰產業合作方向，訂定5大主軸，其中包括「智慧醫療」、「智慧製造」、「低碳經濟」、「內需消費」與「文化觀光」，帶來臺灣精品、淨零碳排、智慧醫療顯示科技主題等11個形象館以及電子資通訊與機電、農業及食品、機械與汽車零組件與生活風格4大產業區，共有189家企業透過精采的線上展示讓產品在泰國民眾的心中樹立高科技、高品質的優質形象。

本展除線上展出外，也在曼谷知名的購物中心Siam Paragon展出46家超過200項具臺灣特色的產品。中華電信提出符合跨國需求且可落地的「5G智慧解決方案」，導入物聯網、資訊安全、人工智慧、大數據等專業技術，實現智慧交通、智慧製造、遠距協作、智慧醫療等創新應用服務。 淨零碳排方面，環拓科技將廢輪胎裂解成具有綠色價值的「再生碳黑」，在材料循環性項目獲得C2C銀級的肯定。而在眾多醫療領域參展品項中，由上銀科技展示的「互動式下肢復健訓練機」，是專為有行走障礙或年長者設計的機器人輔助行走訓練設備，讓使用者在復健過程中更舒適、更安全, 亦符合泰國人口老化的醫療保健市場需求。而甫獲2022年金漾獎之創新商模季軍的「林鬍子（Lockists）」提出「智慧機車共享平台」與「智慧油門鎖」，以常見的後輪鎖為發想，結合聯網、警報、保管鑰匙等智慧功能，透過手機操作在無需改裝的前提下達成自動化共享。

除了展覽活動外，看準泰國製造業升級、自動化設備以及智慧醫療商機分別辦理2場線上「驅動智慧製造新革命」及「驅動智慧醫療新革命」的產品發表會，皆緊扣泰國產業發展主軸，促進臺泰產業交流。今年形象展洽談會獲得多家泰國大型商業集團的支持，其中包括泰國最大零售通路商CP ALL、泰國前三大電商平台JD Central、泰國最大醫療器材代理商BJC Healthcare、泰國SCG集團以及日本大型電信集團NTT泰國分公司等。另外，也特別邀請曾獲泰國替代能源部頒發的高性能節能認證、且佔據家用電器市場前三大的Lucky Flame，以及長期致力於循環經濟，並成功達到降低過濾成本的自動售水機製造與經銷商WATER NET PUBLIC及許多泰國買主參加線上洽談活動。