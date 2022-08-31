世界球后戴資穎 出任Epson台灣品牌代言人

全球創新科技領導品牌Epson今（31）日正式宣布，將由第六度重返世界羽球第一球后寶座的戴資穎，擔任台灣品牌代言人。Epson多年來不斷以創新的高品質科技產品，為用戶帶來超越期待的使用體驗；球后戴資穎則在賽場上勇於挑戰自我，書寫下一頁頁的輝煌戰績。Epson與戴資穎皆於各自的領域中堅持不懈，秉持信念並勇於挑戰，持續突破自我創造無限可能，共同擁有「堅持、創新，做自己的No.1 」的核心精神。

Epson於本次的合作中，不僅將陸續推出與戴資穎合作的系列宣傳影片，透過球后的視角帶領消費者一覽Epson的多元產品線，並以自身經驗分享產品特色，以及在生活中帶來的神助攻；同時更將與戴資穎共同推出極限量的神隊友選手卡，為眾多穎迷們帶來最夢幻的收藏逸品。

此外，隨著Epson在台邁入第40周年，除了宣布品牌新代言人外，各產品線亦將於下半年度陸續推出新品，同時更將祭出優惠活動，為用戶帶來最有感的生活神助攻體驗。

Epson X戴資穎 期盼攜手為社會帶來正向影響

Epson長期關注永續及社會議題，在Epson 25新長期企業願景中，更是提出對於永續發展及豐富社會的企業願景，並且不斷地透過創新科技在各個不同面向中為社會帶來正向改變。

球后戴資穎表示：「這次與Epson的合作過程中，對Epson有了更深入的了解。Epson不論是在產品的品質還是技術的創新，都有著自己的堅持，持續以高規格的產品和服務，顛覆大家的既定印象並超越期待。同時也發現原來生活中隨處都有Epson的蹤影，是一個深耕台灣市場的品牌，對於環境永續以及社會議題上，不斷自我革新，持續的為用戶與社會帶來正向改變。這也與我自己的價值觀非常相近，身為一個專業運動員，我也希望透過自身的影響力，一起與球迷們堅持做對的事情，一同為社會增添正能量。」

世界球后戴資穎出任Epson台灣品牌代言人，由左而右：台灣愛普生董事總經理呂理廸、世界球后戴資穎。圖／Epson提供

台灣愛普生董事總經理呂理廸表示：「Epson在台40年間，持續帶來許多創新科技，讓消費者的日常生活更加智慧、便利，也更加精彩。無論是印表機的Heat-Free免加熱噴墨技術，助企業節能減碳，實踐ESG管理；或是獨家的3LCD投影技術，絕美畫質帶來精彩的大畫面視覺享受。在研發新技術的同時，更是堅持將永續的經營理念落實到產品從開發到生產的每一個環節。Epson不停挑戰自己、勇於突破創新，期盼透過『省、小、精』的創新科技，為用戶帶來超越期待與想像的產品及服務。」

呂理廸指出，Epson在戴資穎身上同樣看到對於創新與堅持的特質，在面對各種困境與挑戰時，球后總能以堅定的信念，一次又一次突破自我極限，以不斷創新的球技厚築實力，再再為自己寫下嶄新紀錄；在賽程之餘更是極積為社會發聲，參與公益活動，這也與Epson豐富社會的企業願景相符。也期盼透過此次與世界羽球球后戴資穎合作，能夠強強聯手共創全新篇章。

Heat-Free免加熱技術與小戴一起翻轉列印的未來

首波Epson與戴資穎的合作，由Epson的連續供墨印表機，以及獨家的Heat-Free免加熱技術兩支影片揭開序曲。在「對打篇」的影片中，球后挑戰了最熟悉、也最強勁的對手—自己。儘管早已締造難以超越的世界球后紀錄，戴資穎仍不停挑戰自己，以令人印象深刻的創新球技屢創佳績。如同Epson所堅持的創新精神，不僅勇於顛覆市場規則，更改變了消費者的印表機使用習慣，以持續進化的優異性能超越用戶期待，連續蟬連市佔第一寶座。

而在Heat-Free「翻轉篇」的影片中，戴資穎以堅毅的口吻呼籲選擇全面優於雷射的噴墨印表機產品，一同透過節能印表機翻轉列印未來。正如同在訓練時，選擇對的方案才能讓訓練質量事半功倍；在商辦空間，選擇高效且環保的微噴影印機，則能增加企業商務力。

Epson的Heat-Free免加熱技術，有著優異的節能數據，提供企業省電、省碳、省耗材的優異商務列印設備，一同為企業節能減碳神助攻，邁向ESG永續轉型。「對打篇」、「翻轉篇」兩支影片將分別在9/1晚間7點及9/2中午12點於Epson Youtube頻道、FB粉絲團首播，想要搶先觀看精彩影片、了解更多列印神助攻訊息，千萬不要錯過！

Epson X戴資穎極限量神隊友選手卡 粉絲必收

為了帶給用戶與穎迷粉們更多驚喜，Epson此次也特別規劃推出戴資穎獨家限定的神隊友系列選手卡，卡片採Epson數位印刷技術印製，球后戴資穎將化身成用戶們的最強神隊友，於多款卡片中演繹Epson各產品線的特色及強大性能，並透過產品的獨特科技為用戶們的日常帶來神助攻。

提及此次的選手卡合作，戴資穎特別分享：「運動選手卡在體育界盛行已久，每一張選手卡也都有其代表的意義，無論是一種成果的證明，或是一個里程碑的達成。Epson這次設計的選手卡，跳脫了舊有的框架，用非常創新的形式將選手卡與產品做結合。而對我來說，除了家人之外，最堅強的後盾就是穎迷粉們，也期盼透過此次選手卡的推出，可以讓穎迷粉、以及廣大的Epson忠實用戶們，能夠有個特別的紀念品可以收藏。」Epson與戴資穎的極限量選手卡將於下半年度隨著新品上市陸續推出，粉絲們可持續鎖定官方平台獲取更多訊息。