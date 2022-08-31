四季洋圃SolarUp 亮相東京國際智慧能源週

從元件SolarUp模組開發做到太陽能提高效率管理系統

四季洋圃能源科技參加8/31~9/2日本東京的國際智慧能源週特展中的PV EXPO 2022秋季展，接踵將於9/2~9/4工商時報主辦的2022台南綠色產業展(攤位：A010) 登場，此兩大展皆聚焦展出四季太陽能板效能提升器(Season SolarUp)，期能大舉拉抬國內外的太陽能能源效率。

四季太陽能板效能提升器，透過與太陽能板簡單串接，立即變身為智慧模組，可隨時掌握每一組太陽能智慧模組的數據監控畫面，包含電流、電壓與發電量，還可與架設監控攝影機串接，隨時掌握裝設案場的監控畫面。該效能提升器使用新的電力管理演算技術，立即提升太陽能板平均發電效能35~50%；這項產品除了通過各項安規檢測FCC Part15 、IEC61000-6-2、IEC61000-6-4等，在效能的提升部分也經過第三方公正單位全國公證Interteck檢測，發電功率可有效平均提升35%~50%，震撼業界。

四季洋圃表示，SolarUp只是元件模組，預計年底將推出更加優化的下一代太陽能提高效率管理系統可使效率提升達45%-55%，包括效能管理、溫度調控，而追日型太陽能裝置及其太陽能板產品可進一步提升太陽能轉換效能直逼60%，並避免太陽能板在溫度過高與過低的情況下失靈。

在 董事長張鈴宏領導下，四季洋圃集團六年來致力於能源開發，包含創能、儲能、節能三大面向，未來四季洋圃能源科技將致力讓產品佈局項目更加周全。 現階段期透過積極參與國內外展覽，將台灣優良產品推廣至全世界， 除了從8/31~9/2日本東京的國際智慧能源週特展中的PV EXPO 2022秋季展開始邁向國際市場，9/2~9/4台南國際綠色產業展、10/19~10/21台灣國際智慧能源週之外，也會赴澳洲主題展亮相，以嘉惠世界各地電力缺乏的地區。關於Season SolarUp四季太陽能板效能提升器，歡迎上網：http://set-energy.com.tw/set/