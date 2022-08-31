奧圖碼攜手臺大首創校園「未來展演場」創造沉浸式推廣體驗

MR任意門秒遊噶瑪蘭 初音式未來導覽新體驗

奧圖碼攜手臺大打造「未來展演場」，運用元宇宙顯示科技支援創新教學與產學合作，臺大生農學院發布觀光農業數位轉型實驗，讓旅客穿梭MR任意門秒遊噶瑪蘭，體驗初音式的未來觀光導覽，並觀賞3D餐桌農產品光雕秀，搭配香氛品嚐農產品，達到視覺、嗅覺、聽覺和味覺虛實交錯的多重饗宴，創造新型沉浸式推廣體驗。

在「教育部前瞻顯示科技跨域應用校園示範場域計畫」中，臺灣大學結合電機資訊學院、生物資源暨農學院及文學院戲劇學系進行跨院合作，於臺大外語教學中心實驗劇場中建置具前瞻顯示科技的實驗展演空間–「未來展演場」，由奧圖碼打造沉浸式投影的展演場域，計畫主持人暨臺大教務長丁詩同表示: 「這個四面沉浸式投影展演空間，為目前臺灣第一個校園白盒子新媒體實驗室，除了能支援創作展演，亦結合實驗研究與創新教學等需求，讓臺大學子得以在此孵育創意，激發各種可能性。」

奧圖碼攜手臺大打造「未來展演場」，運用元宇宙顯示科技支援創新教學與產學合作，臺大生農學院發布觀光農業數位轉型實驗，讓旅客穿梭MR任意門秒遊噶瑪蘭，體驗初音式的未來觀光導覽 。奧圖碼/提供

『各位旅客您好，歡迎您蒞臨臺大未來展演場「噶瑪蘭沉浸之旅」，我們即將在3秒後抵達宜蘭太平山！』我們瞬間從台北的台灣大學來到宜蘭的太平山，悠閒地穿梭在山間小徑，森林慢慢經過眼前，有紅檜、扁柏、杉木等中高海拔樹種，眼前渺渺雲煙拂過、蟲鳴鳥啼，竟然也有檜木香瀰漫，彷彿置身在森林裡享受芬多精，這段療癒式的小旅行老少閒宜，不用遠行即可體驗當地風采，正是奧圖碼攜手臺灣大學生農學院共同推廣的觀光新體驗！

當旅客還沉醉在太平山宜人的景色時，場景隨即來到了下一站金柑園區，飽滿黃澄澄的金柑映入眼簾，此時餐桌像是魔術般變化色彩，餐盤裡冒出了可愛的金柑寶寶揮著手開始自我介紹。

藉由奧圖碼ＭＲ無幕去背技術與全息投影系統，彷彿參加初音未來的虛擬演唱會，金柑策略聯盟總召陳誌銘、蘭陽金柑生產合作社主席林庭財、橘之鄉蜜餞形象館林鼎剛等人的虛擬分身來到了現場，栩栩如生地走入全息紗幕，介紹起金柑的生長環境與產銷履歷 (TAP標章)，當介紹到金柑的創新料理時，餐桌上同步投影出一道道的金柑料理。此刻好料上場！現場端出「宜蘭餅‧藏金棗」、「棗到幸福(蜜餞)」、「金棗蛋糕」、「金柑米餅」、「晶棗冰」與「金柑氣泡飲」讓賓客又驚又喜，一嚐宜蘭在地農產品好滋味。

最後臺大電機系助理教授鄭宇翔製作「柑橘全像片」並介紹「佩珀爾幻象原理」，投影金柑寶寶的3D全像分身，為一場融合科技與傳統的「噶瑪蘭沉浸之旅」做了完美結尾。

臺灣大學生農學院農經系陳郁蕙教授表示: 「前瞻顯示科技運用非常多元，我們把先進科技應用在農業上，讓傳統農業與元宇宙激盪出不一樣的火花。在此次發表會中，金柑產業界的先進透過MR系統為大家說明產銷履歷金柑的生產過程、特點，這樣的合作模式，不但讓台大可以善盡USR，奧圖碼公司善盡CSR，更能推廣台灣優質產銷履歷產品(TAP)。有別於過去農產品行銷方式，金柑產業logo變成活靈活現的金柑寶寶，以桌面光雕呈現金柑寶寶上菜秀，也搭配「佩珀爾幻象(Pepper’s ghost)」技術，製作類似日本虛擬偶像初音的金柑寶寶立體投影，更可吸引大眾尤其是年輕人的目光，提高行銷產銷履歷農產品(TAP)的效果。」

奧圖碼新媒體資深處長陳靖閎表示: 「奧圖碼協助台大建置全息浮空紗幕投影空間–『未來展演場』，讓學校於混合實境中進行實體課程，強化資訊的感官體驗，奧圖碼並規畫新媒體內容，讓學校可以進行產官學合作，由教學目的衍生到產官學相關的行銷推廣活動。」奧圖碼掌握混合實境顯示技術與產官學導入經驗，接下來將進一步協助各級學校與產業打造未來創新沉浸式體驗，協助台灣教育與產業戰力再升級，站在亞洲最前鋒。

關於Optoma奧圖碼

Optoma奧圖碼致力於大尺寸沉浸式體驗的創新，提供投影機、智慧觸控顯示白板、一體式大型LED顯示牆、互動及協作軟體和圖像處理設備等智能顯示軟硬體平台。 奧圖碼在歐洲，北美，亞太和中國皆設有區域總部，透過專業的國際團隊在全球150多國落實在地服務，提供智能家居、娛樂、遊戲、企業、教育、博物館、展演，數位零售和模擬訓練等大型顯示解決方案。