眾家區塊鏈元宇宙高手 30日齊聚台北喜來登交流

「元宇宙」是近期最火熱的話題，蘊含龐大商機，誰能早一步跨入，誰就能先掌握勝出的機會。為協助推動台灣數位轉型，在一起管顧科技股份有限公司（以下簡稱JOIN IT）、大綜電腦系統股份有限公司，財團法人商業發展研究院 Commerce Development Research Institute（簡稱「商研院CDRI」）今（30）日上午共同舉辦「Web 3.0數位轉型生態圈整合交流會」，現場聚集產官學研近250位貴賓，同時邀請多位專家學者針對「元宇宙跨域跨業虛實整合應用」與「台灣區塊鏈應用現狀」議題現身說法。

圖左起 在一起管顧科技股份有限公司 薛煒立董事長、行政院數位發展部數位產業署 呂正華署長、隱士餐酒館 吳彥傑營運總監。 鴻翊國際 /提供

行政院數位發展部數位產業署呂正華署長見證JOINIT最新DID會員分享應用技術，在不需要個資下達到會員驗證識別功能，將有助於集團會員快速的共享合作。

Web 3.0數位轉型生態圈整合交流會在台北喜來登大飯店舉行，行政院數位發展部數位產業署呂正華署長親自出席，表達對此議題的重視，另包括台北市產業發展局吳欣珮副局長、中華民國全國商業總會科技與數位應用委員會劉先覺主委、國家通訊傳播委員會前主任委員暨臺灣區塊鏈愛好者協會榮譽理事長詹婷怡、資策會李震華組長、鴻翊國際股份有限公司（股：3521）張宏臺董事長、Ceres Capital穀神星資本-陳儀雪Yvonne創辦人，None capital拓荒資本共同創辦人Patrick、Cybavo博歐科技王衍盛業務開發、Re:Dreamer鄭棋元共同創辦人、VEXMETA葉加行共同創辦人臺灣區塊鏈大學聯盟彭少甫理事長、博斯資訊安全股份有限公司黃啟誠董事長、台灣虛擬通貨反洗錢協會簡書永理事長、台北永續元宇宙扶輪社高辰晞創社社長、ABA 亞洲區塊鏈加速器王正裕總監、The Z Institute區塊鏈線上學院李婷婷創辦人等貴賓與會，為大家帶來精彩的Web 3.0數位改革解說。

行政院數位發展部數位產業署呂正華署長表示，他過去20幾年在經濟部服務，過去的產業是百工百業，現在是各行各業的數位轉型推動，感謝在一起管顧科技公司的協助，把好的平台架構起來，讓廣大的中小企業能夠透過此大平台，在未來Ｗeb3.0的推動之下能夠有很好交流學習的平台，財團法人商業發展研究院與中華民國全國商業總會過去長期以來也都協助政府做各項的知識擴散，尤其在數位的時代，數位的產業是非常重要的，數位產業做得好，才能扎根將社會蓬勃發展，台灣才會更強。

呂正華署長表示，未來數位產業的發展有JOIN IT團隊的幫忙，以及各位演講者願意將自身所學與經驗無私地分享，相信大家能夠收穫滿滿，對數位產業更多支持與指導，讓台灣的產業更好。

圖左起 商業發展研究院鄭瑤琳處長、臺北市政府產業發展局欣珮副局長、在一起管顧科技股份有限公司薛煒立董事長、行政院數位發展部數位產業署呂正華署長、中華民國全國商業總會科技與數位應用委員會劉先覺主委、鴻翊國際張宏臺董事長、大綜電腦系統股份有限公司周正忠副總經理 。 鴻翊國際 /提供

鴻翊國際（股:3521）宣布與JOIN IT攜手合作建置「元宇宙商務應用中心」正式進去元宇宙世界。

JOIN IT薛煒立董事長在會中展示「雲端智慧平臺」開發中的「DID區塊鏈會員建構管理暨共享優惠應用系統」新功能，消費者未來可以在個資被保護的前提下進行會員福利的共享，透過區塊鏈上鏈不可被串改特性，合作商家僅需透過QR-Code即可向JOIN IT平臺進行身份驗證，此時平臺會透過DID專利技術向發行會員的該商家確認，在傳送驗證結果給商家，達到集團與集團的會員共享。

現場JOIN IT並與知名連鎖店「隱士餐酒館」及連鎖零售業者「團霸兔」簽訂聯名合約，並展現一鍵生成Web 3.0錢包新技術，未來配合DID會員將能快速協助消費者，無痛從Web 2.0世界轉換到Web3.0，省去繁瑣的錢包申請問題，錢包的資安相關技術則是與今年 6 月受到美國Fintech 獨角獸 Circle 併購的台灣之光 CYBAVO合作，將提供其專有的 NIST 認證加密算法與多層多簽交易授權方法等區塊鏈技術，為JOIN IT平台會員提供高品質、高安全性的系統。



JOIN IT平台在現場展示了未來元宇宙應用場景，包括結合了遊戲、VR虛擬實境應用、點數轉換、商城連結、錢包支付，獲得現場產業代表一至好評！知名POS機製造商鴻翊國際股份有限公司（股：3521）張宏臺董事長現場也宣布，將攜手與Join it在一起設立「元宇宙商務應用中心」，未來共同進軍元宇宙市場。