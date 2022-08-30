優勝奈米科技「Dr. UWin奈米銀全效噴霧」 開學必備的抗菌防護傘

全國高中以下中小學今(30)日開學，面對國內新冠肺炎疫情持續升溫，且BA.5來勢洶洶已主導台灣疫情，因此各個學校皆嚴陣以待，確實作好防疫措施。優勝奈米科技研發製造的「Dr. UWin奈米銀全效噴霧」，不但成為家庭防疫用品，還能讓孩童放進書包安心使用成為最大的防護傘。

BA.5具有傳播力強且易重複感染，疫情指揮中心公布近一周來BA.5本土確診占比已超過4成，防疫指揮官王必勝推估，近期可能重返單日確診35000例大關，預估高點會落在9月下旬，恐會回到單日6萬多病例的高峰。

除了BA.5主流病毒株，環保局指出，今年第一例本土登革熱病例出現在台中，環保局立即啟動「孳生源清理」、「化學噴藥防治」、「加強宣導」等三大緊急應變措施。加強孳生源清除及化學噴藥防治，全力圍堵疫情持續蔓延。

優勝奈米科技表示，奈米銀是利用表面具有大量正電荷，以電中和方式使病菌喪失活性，對於不斷變種的病毒或超級細菌都能有抑制效果。Dr. UWin奈米銀全效噴霧有別於一般抗菌產品，抗菌高達99.999％，亦是唯一通過SGS無生物細胞毒性的產品，不僅能抗病菌，也不會傷害人體正常細胞。

「Dr. UWin奈米銀全效噴霧」抗菌高達99.999％。圖／優勝奈米科技提供

奈米銀能在噴塗物體表面形成一層奈米級抗菌保護膜，提供長效保護力與抑菌能力。此產品並可搭配多種噴霧器，讓未施打疫苗孩童亦能輕鬆使用，產品具溫和、安全、無刺激，無論居家或外出使用，均能提供給民眾最頂級安全防護效果。

因應全球疫情嚴峻，這二年半來由於無法出國，因此許多民眾改往戶外散心，優勝奈米科技董事長許景翔提醒，若喜愛戶外活動，請於手腳裸露處噴上Dr. UWin奈米銀全效防護，可避免群聚感染，亦可減少蚊蟲叮咬。

Dr. UWin奈米銀全效噴霧亦推出補充罐包裝，民眾外出時可將該產品直接噴在口罩、衣物、個人隨身物品或居家用。許景翔透露，目前已攜手許多優質企業，共同打造個人、居家、企業、校園的安全防疫生活。