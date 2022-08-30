洛克威爾自動化以IIOT平台 供企業IT、OT整合

迎向淨零碳排轉型 佈建未來工廠藍圖

隨著產業不斷的演進，工廠場域及設備之間趨於複雜，企業及工廠由於管理便利，陸續佈局於智慧化管理。全球工業自動化和資訊企業龍頭-洛克威爾自動化藉由產業洞察，積極發現企業需求，提供IT、OT整合秘方，並運用IIoT平台攜手客戶進行淨零排碳的數位轉型，快速實踐廠房的維運與巡檢、數據化的管理分析和網路資安系統的建立等。

洛克威爾自動化台灣暨香港地區總經理譚世宏於8月24日台北國際自動化工業大展上表示，「近年各產業對於資安的防禦愈來愈重視，作為OT專家，我們了解目前市場上對於OT與IT之間在產業需求及產品提供常有許多溝通落差。也觀察到許多科技大廠陸續提出希望協助共同加強對OT端資安防護的需求，這正是我們期待能協助企業佈建的未來工廠藍圖。」

洛克威爾自動化以四項產品解決方案，期待為企業打造全新的未來工廠藍圖，迎向淨零碳排轉型 ：

1.浪潮下的能源轉型應對策略（Environmental Social Governance）

企業面臨能源轉型趨勢，洛克威爾自動化聚焦於碳排數據追蹤治理與能源管理，透過「碳排評估」、「減碳策略」、「碳排數據數位化」等三步驟，協助客戶建立可持續性的碳管理架構。除此之外，台灣近年壓降事故頻傳，洛克威爾自動化觀察到此現象，提前佈局再生能源推動方案、電力品質相關研究和解決方案，協助企業免於電壓驟降的重大設備損失。

2.虛實整合的廠房維護管理（Mix Reality）

洛克威爾自動化身為IT、OT整合產業龍頭，致力於混合實境（Mixed Reality）的發展，結合AR、AOI和維運管理之專業技術和產業知識，提供用戶最即時正確的資訊；此外，透過洛克威爾自動化專業顧問的技術協助，能使得客戶建立系統性維運管理平台，有效地加速客戶工廠數位轉型腳步。

3.現代化DCS智慧生產管理（Production Management）

洛克威爾自動化的現代DCS智慧生產管理流程，初步可採用FactoryTalk® Batch 全方位批次管理解決方案，提供客戶高效、一致且可預測的批次控制；接續為PlantPAx分散式控制系統（DCS），以更直覺化的設計，進而優化客戶製造時程和成本控管成效；最後可使用PharmaSuite®製造執行系統（MES），協助客戶管理和記錄工作流程，以改善執行品質並減少人力浪費。整體而言，現代化DCS能串通資訊流，並擴展多功能模組，為客戶帶來生產效率提升、成本降低的成效。

4.IT/OT 資安防禦策略（Network Security）

根據Gartner調查統計，有43%的企業認為，在3-5年內導入IoT技術尤為困難，主要原因即為IT與OT之間的識別落差；洛克威爾自動化作為IT、OT之間的溝通橋樑，致力於消滅兩端的溝通障礙，以Clatory資安防護平台，協助客戶於資安解決方案領域，建立完整的事前辨識、事中偵測、事後分析等流程，提升企業資安防禦力。

數位浪潮之下，轉型對於各產業勢在必行。洛克威爾自動化擁有跨領域的整合能力及專業的技術團隊支持，不僅期待協助企業提升全球生產力，強化永續發展，也將藉由高效且安全的形式，攜手台灣產業界迎向淨零碳排轉型，佈建企業未來藍圖。