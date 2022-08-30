華厚攜手國際領導品牌辦「LINE上GC變鳳凰」 客服變身加速業績成長

面臨Covid-19肆虐全球，加速企業優化員工混合辦公工作體驗，且協助員工達到最佳績效，已成為後疫情時代領導人的重要課題。華厚於8月26日攜手客服聯絡中心軟體領導品牌Genesys、丹麥耳機領導品牌EPOS I SENNHEISER與專業語音閘道器及伺服器品牌AudioCodes，共同於台北舉辦「LINE上GC變鳳凰」活動。

全球領導品牌Genesys聯手LINE整合技術服務，讓企業深入瞭解Genesys Cloud CX的雲端整合服務，並邀請伊萊克斯、可口可樂、微軟、聯想、愛馬仕、小米、艾多美等首屈一指跨國企業作案例分享。

華厚深耕台灣遠距會議設備規畫及整合型專案已達30餘年，在全球企業轉型及優化的過程中，扮演不可或缺的角色。規畫與建置的客戶聯絡中心包含中國信託、聯邦銀行、富邦銀行、凱基銀行、台灣大哥大、大昌華嘉等。疫情嚴重時，更協助客服聯絡中心無縫接軌居家辦公或遠距服務，不因疫情而降低服務品質甚至中斷服務。

華厚獨家代理百年的丹麥聽力醫療品牌Demant集團，旗下的EPOS I SENNHEISER包含三大產品線ADAPT、EXPAND、IMPACT，現場展現優異的音訊品質及耳機驚人的抗噪功能。新品EXPAND 40+採用EPOS VOICE技術，3個波束成型麥克風，針對會議中的音／聲源進行感度的動態調整，標榜北歐精品設計，啞光黑外觀及金屬觸感，增添會議室質感。

華厚代理的品牌AudioCodes現場分享最新應用技術，如Genesys、Microsoft、Google、AWS。於1993年以色列成立且於那斯達克上市，全球共超過770個員工，其中40％專注於研發工作，是全球VoIP與數據通訊市場的領導者，亦是全IP語音網路首選品牌。 華厚長期耕耘台灣，提供產品諮詢、解決方案，服務遍及跨國型企業、上市櫃公司、政府機關、教育機構等。今年正式啟用台北展示中心，規畫不同規模會議室場景並與各品牌設備交互搭配應用，歡迎貴賓蒞臨感受。