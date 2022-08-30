台灣物聯網協會 主辦物聯網展

元宇宙企業應用Laleverse亮相

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展在台北南港展覽館登場，於8月27日圓滿落幕，參展企業達1,000多家，九大科技主題展涵蓋自動化、機器人、模具、3D列印、物流暨物聯網、冷鏈科技、雷射、流體傳動等。

台灣物聯網協會主辦台北國際物流暨物聯網展，理事長梁賓先受邀出席開幕典禮，與總統蔡英文及經濟部王美花部長共同參與剪綵儀式，梁賓先於開幕典禮後指出，在後疫情時代物聯網應用更顯重要，是推動企業數位轉型之重要基底，近期元宇宙、ESG及資安議題都是物聯網衍生應用，台灣物聯網協會持續戮力推動物聯網平台，帶動台灣產業數位轉型。

元宇宙企業應用Laleverse首亮相 華苓iMES實現雲端互聯工廠

台灣物聯網協會今年與華苓科技、易晨智能聯手以產業物聯網概念建構元宇宙體驗，正式推出企業級應用Laleverse為活動第一天製造話題現場來賓詢問不斷！Laleverse以物聯網技術及區塊鏈為基底，以Lale中台技術賦能企業邁向元宇宙，主打八大要應用身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨時隨地、經濟系統、文明。企業能在Laleverse進行DAO維運、智能合約佈署、發行Token/NFT、營運Web3社群及XR虛實應用。

華苓科技也於展場推出物聯網應用iMES雲端智慧製造平台，以Connesia物聯網平台監控數以萬計的物聯網裝置，內建規則引擎，觸發告警與措施，為iMES穩定供輸機台數據，集團企業能利用iMES建構多廠串聯SaaS服務，即時製程資料蒐集，生產履歷溯源，並能透過iDashboard實時監控3D廠域實境，達到產業物聯網，華苓科技指出iMES能建立機台互動、即時監控、自動化的整廠維運。

台灣物聯網協會深耕IoT產業 全球物聯網企業典範金龍獎徵件開跑

台灣物聯網協會(TIOTA)為台灣最早專研及推廣物聯網技術的組織，至今已邁入第13年。致力於推展物聯網技術潛在創造力與廣大的應用範圍，擔任IoT企業發聲筒，帶動不同產業領域技術及科技創新，鏈結產官學研，打造台灣物聯網大平台。

為匯聚全球物聯網領域新技術、產品與解決方案，藉以交流國際物聯網創新應用典範，TIOTA自2017年起推動「全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎」，以嚴謹評選，票選當年度優秀物聯網企業，獲獎企業給予專業協助，含資金募集、商業合作及國際鏈結。至今超過1,000家全球物聯網企業參選，共48家企業獲獎。2022獎項徵件即日起至10月1日線上受理報名https://reurl.cc/0X96oY，歡迎企業踴躍報名，爭取物聯網界榮耀。

獎項聯絡人：陳秘書 02-25112360#213 service@tiota.org.tw