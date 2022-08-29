大南方智慧顯示移動跨域應用 展現台灣顯示產業創新力

南臺灣最大創新創業嘉年華「2022 Meet Greater South亞灣創新．新創大南方」在27日順利落幕，今(111)年經濟部工業局「高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫」，於大南方打造智慧顯示移動主題專區，以顯示科技為主軸結合大南方站的智慧候車亭情境，展出結合顯示面板、系統整合、數位內容等跨域創新產品，展現臺灣顯示產業的軟硬整合能力。

「智慧顯示移動主題專區」在大南方首日由財團法人資訊工業策進會、國立中山大學南區促進產業發展研究中心、台灣車聯網產業協會，及顯示科技廠商英特盛、達運精密、方塊磚等產官學研各界代表共同揭幕，主題館透過整合5G、AIoT科技應用，打造高端顯示創新互動體驗，引發各界熱烈交流。

其中，達運精密以電子紙和智慧顯示方案結合英特盛的「3D ToF人流感測」成功於高雄蓬萊旅運中心落地，此次展出適用於智慧公車站牌之戶外顯示技術如電子紙、RLCD、LCD、LED 顯示器；方塊磚為no code數位看板開發平台，以無中央伺服器架構，呈現異形拼接的效果，並可讓觀眾連線互動；英特盛展出吸睛的透明曲面LED薄膜顯示技術，可依場域特性彈性拼接應用，創造具穿透感的未來城市氛圍。

以顯示科技為主軸，場域使用情境與需求出發的「高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫」，透過資策會、中山產發共同輔導，媒合場域與面板、系統整合及服務應用等業者對接需求，客製化建置國產智慧顯示移動應用解決方案，並促成場域落地實證，引導顯示產業拓展多元應用，加速建立智慧顯示系統產業鏈。

中山產發中心林根煌主任表示，中山產發與資策會把握大南方展會，全力協助業者展現台灣顯示產業創新力，並與跨域的業界先進互動交流，盼能進一步推廣至更多交通場域、購物商場、醫院等人潮密集的顯示應用互動解決方案的潛力場域，帶動國內外顯示產業商機。未來，中山產發將持續推動智慧顯示於南部移動產業落地驗證，預計今年11月將於高雄捷運西子灣站實證透明顯示智慧服務台，由方塊磚與英特盛共同合作，協助站務人員以遠端連線或影音圖文提供諮詢服務，以及提供旅客資訊與景點廣告推播服務。