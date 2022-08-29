零碳電力需求增 海洋能出線

海洋研究院陳建宏院長 ：讓台灣成為海洋能發電輸出國

由關心海洋能發展的產業界、學術界、環保團體等33位發起人共同發起籌組「台灣海洋能發展協會」，已在8月26日正式宣佈成立。當天高票當選的第一屆理事長莊閔傑表示，台灣對減碳的需求除了越來越迫切，未來低碳電力/零碳電力需求更會與日俱增，因為未來幾年，台灣除了台積電等半導體大廠擴廠需求之外，還有電動車的用電成長，對再生能源的需求「沒有最高，只有更高」，必須尋求更多的再生能源解方。其中，「海洋能」除了是零廢棄物、零排碳的發電方式，更可以做為基載使用，是台灣未來綠色再生能源發展的最後的機會與希望。

國家海洋研究院院長陳建宏致辭表示，經濟部點名了海洋能與地熱並列為能源產業新藍海當中最有潛力的再生能源。四面環海的台灣，蘊含豐沛的海洋能，不論是波浪能、溫差能、洋流能…等都有很多發展機會，可惜一直束諸學研界高閣，台灣發展海洋能必須要急起直追!「我們五、六十歲這一代已經跟別人(外國)買離岸風電，難道我們的下一代還要跟別人買海洋能源嗎？抑或是翻轉一下，讓我們的下一代將本國的海洋能技術輸出，讓台灣未來在海洋能發電成為扮演重要角色的國家!這也是今天參與者共同的遠景。」

陳建宏說，「台灣海洋能發展協會」的成立，可以說完成了許多業界人士的願望， 相信能夠藉此搭建起集思廣益、凝聚力量的平台；期許協會與莊理事長能夠加緊腳步來協助經濟部，由協會來執行相關工作、研究及做出初步研擬，進而作為部會參考，讓經濟部推動產業化更加順暢。他強調，「海洋能作為產業未來發展最需要的能源形式，眼前最需要是業界的大力投入!」

莊閔傑理事長指出，雖然過去台灣海洋能技術進步緩慢，但這幾年其實已經有了長足進展，尤其是台灣已經有本土廠家開發出海洋能系統中最關鍵的永磁發電機技術，相信可以幫助海洋能快速商轉。而協會成立的目的正是為了集合產官學研的力量，連結上、中、下游產業鏈，讓海洋能技術更上層樓，以期加速讓海洋能技術深耕台灣。