Moxa TSN形塑智造新里程碑 加速工業數位轉型

工業通訊及網路設備領導廠商 Moxa 上週參與 2022 台北國際自動化工業大展，展示藉由時效性網路（TSN）解決方案建構統合網路的最新里程碑，以及 TSN 生態系近期發展之重大突破和多項重要合作成果，協助企業開闢數位轉型的嶄新途徑和機會。企業可利用在標準乙太網路上運作的簡單、可靠架構擁有高效能的時間同步網路，可加速推動工業數位轉型，讓自動化架構能更靈活且具備擴充彈性，並能讓設備的預防性維護和保固變得更加容易。

TSN 生態系在晶片製造商、裝置製造商、解決方案供應商、終端使用者以及產業協會各方的攜手合作下有重大進展，推進包含各式元件和通訊協定的多元 TSN 解決方案，為企業開創成長和發展差異化產品的新契機。這些 TSN 解決方案可支援 CC-Link 協會（CLPA）的 CC-Link IE TSN，以及 PROFINET over TSN（PROFINET CC-D）和 OPC UA FX 等通訊協定，以利所有類型的資料流量皆可同一個真正統合的高效能網路基礎架構中精準傳輸。企業可透過這些多元的 TSN 解決方案，建立簡單、靈活且具擴充彈性的自動化架構；可部署隨插即用的彈性製造；並透過有線和無線 TSN 的確定性點對點網路實現邊緣智慧。

TSN 網路是讓資料能夠在正確時間無縫傳輸到正確目的地的關鍵，最終達到快速、確定且可靠的通訊，確保生產設備的不間斷運作。圖/ Moxa 提供

Moxa TSN 全球推進計畫負責人林俊余表示：「統合式 TSN 網路是讓資料能夠在正確的時間無縫傳輸到正確目的地的關鍵，最終能達到快速、確定且可靠的通訊，確保生產設備的不間斷運作。Moxa 致力和業界領導廠商合作，以消弭標準乙太網路和各種工業場域應用之間的差距，並且透過統合的標準工業乙太網路基礎架構，讓工廠和製程自動化來自不同供應商的自動化元件可以擁有互通性，並確保確定性的點對點網路互聯。」

台灣半導體黃光整體解決方案供應商億力鑫系統科技電控部協理黃佳偉表示：「Moxa 憑藉其工業級乙太網路的專長，為市場帶來可貴的 TSN 解決方案，能在統合式網路中為具特定時間要求和關鍵任務型的工業應用提供高頻寬連結，以實現海量資料傳輸和高服務質量（QoS ）。Moxa 的 TSN 解決方案可以支援各種不同要求的流量，並透過同一個開放與標準的網路提供準確的實時運動控制數據，為我們提供了很高的價值；也讓我們整體的生產基礎設施易於維護和擴充，不但提高經濟效益，同時還可降低生產設備的總持有成本（TCO）。」

Moxa 持續開發創新的工業連網技術和解決方案，並積極與 TSN 生態系夥伴密切合作，不斷讓 TSN 技術在新一代的自動化和產業數位轉型屢創里程碑，例如透過 IEEE 802.1CB TSN 實現零復原時間備援（Zero Recovery Time），並可同時透過有線和無線傳輸的 TSN 技術進行確定性點對點通訊。這些在台北國際自動化工業大展中亮相的 TSN 解決方案可讓透過工業乙太網路的通訊具有 Gigabit 級頻寬、高效能、更好的確定性傳輸和更佳的可靠度，真實詮釋 TSN 如何支援對時間有嚴格要求的控制型任務，提高資訊處理透明度，進而提供更好的品質和效用。

是德科技資深產品經理 Avik Bhattacharya 表示：「是德科技很高興能夠協助 Moxa 測試驗證無線 TSN 解決方案的確定性點對點通訊，從而實現對時間有嚴格要求的流量之可靠性和點對點延遲。透過是德科技的 IxNetwork TSN 解決方案結合 Novus 設備，可用於驗證結合有線和無線連結的工業級關鍵基礎設施要求的 10 毫秒平均延遲週期時間。」

三菱電機名古屋製作所工廠自動化系統事業部資深經理 Oishi Takahiro表示：「CC-Link IE TSN 開放式網路技術可協助企業推動數位轉型，以便將邊緣運算、機器視覺和工業 AIoT 等不斷演進的科技導入智慧製造環節。Moxa 在 TSN 統一網路基礎架構方面不斷取得開創性進展，當中整合了 CC-Link IE TSN 設備和 IP 元件，是簡化網路架構配置、機器組件整合和佈線的理想選擇。我們也深信 Moxa 可降低各種新穎 TSN方案的設計複雜度，為全球終端用戶提供容易部署的創新解決方案。」

Moxa 積極參與全球六大重點 TSN 測試床，包含六大重點：