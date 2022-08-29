永續實踐論壇9月6日登場 即日起開放報名

配合職業安全衛生接軌SDGs 2030發展趨勢，職場健康列企業ESG重大議題；勞動部職業安全衛生署為鼓勵企業界主動關注職場健康提升安全保障，共創健康勞動力，9月6日委託財團法人安全衛生技術中心以「職場健康在企業ESG扮演的角色」為題，舉辦永續實踐論壇，即日起開放報名。

此次論壇安排安全衛生技術中心方澤沛博士擔任主持人，專題討論議題，包括：職場健康與永續企業之田野觀察、疫情後的永續健康新創策略，邀請多位職安衛資深專家與代表共同討論職場健康在企業ESG扮演的角色，倡議職安衛績效成果在ESG報告中的重要性，加強與企業永續目標的連結。

根據國家發展委員會最新發布的2022年版人口變動趨勢數據顯示，我國人口紅利期將於2028年結束，工作年齡人口不僅逐年減少，且漸呈高齡化，推估發現，45～64歲占工作年齡人口比重預估由2021年之43％，上升至2070年之49％。全國工作年齡人口亦由1,630萬人下降至776萬，幅度超過50％。我國已有多家企業提早布局職場健康管理策略，並與永續經營目標進行連結，針對現有員工進行「勞動力優質化」精進方案，協助企業員工邁向幸福工作、健康退休之永續目標。

安全衛生技術中心表示，COVID-19疫情發展至今，已加速改變企業原有的營運管理模式，促使工作者重新定義工作職務對個人生活的意義。勞動意識由過往的薪資福利導向，提升為職業衛生、健康促進、安全保護等個人需求面向，藉由新創管理策略，驅動企業實現永續管理，滿足勞動意識提升之需求，同時增加企業競爭力，成為本次論壇討論焦點。

永續實踐論壇9月6日13：30在台大集思會議中心B1蘇格拉底廳準時開講。洽詢電話：（06）293-7770劉書妤小姐，報名網址https://reurl.cc/ERZlW1。