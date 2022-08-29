HPE獲「2022亞洲最佳企業雇主獎（台灣）」殊榮

以多元平等包容職場與完善員工福祉創雙贏

亞洲資深人力資源專業雜誌《HR Asia》公布台灣區第五屆「亞洲最佳企業雇主獎」結果，今年有 330 間企業角逐獎項，HPE（慧與科技）以優秀成績獲得「2022亞洲最佳企業雇主獎」肯定。

「2022亞洲最佳企業雇主獎」是由參賽企業員工從核心價值（Core）、員工（Self）、團隊（Group）三大類總計9種指標評分而得的成績；HPE在三大類指標的評比分數都遠高於市場平均值將近 20℅。在眾多評估指標中，HPE團隊夥伴在「情感歸屬（Self-Heart）」的滿意分數更高出市場平均 29%。團隊夥伴不僅在工作中感到精力充沛、認同工作環境是個健康的場域，也樂於在週末後重返工作崗位。除此之外，對於「企業文化與道德倫理（Self-Heart）」的認同感較市場平均分數多出 26%，參與問卷的團隊夥伴認為HPE將人的價值至於獲利之上、重視流程的靈活度，並且相信員工會做出正確的決定。

HPE全球營運群策略採購處副總裁許俊強表示，「HPE十分重視團隊夥伴的價值，致力於打造兼具信任與尊重的工作環境。我們認真聽取團隊夥伴的心聲，持續採取行動、優化工作場域。」這當中包括領先業界的25周全薪育嬰津貼福利，促進工作生活平衡；以及提供病假存摺制度，讓員工將未使用完的病假天數無上限遞延至未來使用；更有免費門診保險，讓員工與眷屬有更多的醫療保障。

根據HPE最新出爐的《2021 Living Progress Report》調查結果顯示，全球超過 95% 員工認為他們擁有自行管理工作內容的彈性，並有 89% 全球員工對於在HPE工作感到驕傲。這結果與「2022亞洲最佳企業雇主獎」調查結果不謀而合，顯現HPE台灣對多元平等包容跟人才培育的持續努力。HPE標準運算系統事業群全球研發中心副總裁郭崧俠表示，「HPE將持續努力為員工建立一個最佳環境，協助員工釋放無限潛能、拓展全球視野，以及激盪創新變革。HPE有職涯發展計畫與以個人興趣為根基的訓練與發展資源，協助員工提升未來職能發展，並透過導師計畫鼓勵員工在組織內不斷成長與學習。」

「感謝HR Asia頒發最佳企業雇主獎，這是對每一位HPE員工肯定，也謝謝所有同仁的熱忱與積極，是你們成就這個獎項。」慧與科技董事長暨亞太區副總裁王嘉昇總結，HPE台灣在全球市場具備關鍵的戰略位置，如包括經驗豐富的在地業務及營運管理、支援全球的研發工程師還有採購人員等。HPE慧與科技將在台灣持續成長，並在信任文化下，鼓勵員工嘗試新任務以拓展全球視野，往永續經營企業的最佳雇主持續邁進。