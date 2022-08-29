萊茵再生能源採購新竹優質農產 捐助社福團體

萊茵再生能源（RWE Renewables）深耕新竹地區，除了致贈「111年度國產龍眼蜂蜜品質評鑑」得獎蜂農蜂箱以為鼓勵，更持續善盡企業社會責任，連續第二年與新竹縣農會合作，採購新竹地區農產品，捐贈給新竹地區共12家社福團體，超過880位受扶助人。預計今年將採購並捐贈新竹在地農產品達3,600公斤以上。

28 日於評鑑頒獎典禮上，全球第二大離岸風電開發商–萊茵再生能源於典禮現場由董事長鍾弘錦致贈得獎蜂農蜂箱之外，並特別舉行捐贈儀式，邀請受贈的慈善機構一同參加，接受此次由萊茵再生能源採購並捐贈的芎林米與來自於寶山與峨眉地區的柚子。

鍾弘錦表示：「萊茵再生能源以成為新竹地區的企業公民為榮，善盡企業社會責任是我們的重要目標，因此很高興能夠與新竹縣農會一同努力，在地採購農產品，並提供給新竹地區的社福照護機構，讓受扶助者吃得健康、高興。我們的採購同時也讓農民增加營收，安心農事。」

RWE萊茵再生能源公司台灣董事長鍾弘錦與受贈團體合影。圖／RWE萊茵再生能源提供

新竹縣農會總幹事李筱華則指出：「社區的繁榮發展需要所有的成員一同努力，包括企業公民也是其中的重要一環。我們很高興企業可以參與農業事務提供助力，同時讓社福團體獲得更好的支持，這種多贏的局面，是我們所樂見的。」

在萊茵再生能源的規劃中，今年在新竹地區的採購與捐贈將分為三波安排。第一次的工作已經於六月初完成，第二次的採購與捐贈將安排在九月初，中秋節前完成採購與配送，除了協助去化柚子之外，更期望與所有的受扶助人一起度過月圓人圓的中秋佳節。