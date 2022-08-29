高光綠能深耕太陽光電產業 聚焦屋頂型及地面型電廠開發

文/葉圳轍

高光綠能深耕太陽光電產業，聚焦開發屋頂型及地面型電廠，與國內上市公司及大型國際投資商都有合作，共同開發建置許多MW等級的太陽光電案場，自身也擁有超過5MW的第三型電廠，部份電廠則以SPV(Special Purpose Vehicle，特殊目的項目公司)持有，在自有電廠的加持下，該公司期許在太陽光電及綠能的產業中，持續為客戶提供最優質的服務。

高光綠能經營團隊擁有超過10以上實戰及專業經驗，能針對不同客戶的需求，提供完善的解決及服務方案。該公司表示，考量投資人的要求各有不同，案場在設計及元件品牌選擇上，也會隨之調整，在建造成本及發電收益間取得最佳平衡點。

高光綠能指出，以變流器而言，該公司初期曾使用KACO、華為及台達等一線品牌，但目前以GROWATT為優先選擇。GROWATT為全球前五大變流器廠，累計銷量超過27GW。該公司針對發電表現做過長時間的精細分析統計，肯定GROWATT在同比國際一流變流器業者中，絲毫不遜色，並擁有極佳的性價比。

高光總公司位於台南新營，資本額4,000萬，在所有開發的案場中，對於公家機關的標案也展現強烈企圖心，尤其配合政府政策，在校園冷氣結合太陽能創電這一波需求下，積極與公家單位合作，近期已完成台中新盛國小及台南白河仙草國小等之屋頂太陽光電系統及光電風雨球場之設置，持續累積工程實績，提供完善周全的服務。

高光綠能團隊強調，太陽光電是一種零污染，是所有發電方式中最潔淨的；該公司於104年成立，配合政府的陽光屋頂百萬座計畫，開始推廣住宅、工廠、農舍建置綠能屋頂，時至今日，持續以誠信、專業、精實、迅速的態度，累積豐富的屋頂型實績，並強攻地面型光電的開發，持續為地球環保盡一份心力。