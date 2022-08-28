2022台灣ROS年會盛大舉辦

經濟部工業局與ROS TAIWAN於26日舉辦2022年台灣ROS社群開發者年會，吸引超過120位產學研專家及開發愛好者參加。ROS TAIWAN早於2018年成立，每年台灣ROS社群開發者年會以開放、互利為原則，吸引眾多同好聚集，並透過國內外專家自有開發經驗分享、技術交流諮詢，得以開拓更多元的跨域合作機會。



智動協會副理事長蔡逢春．圖／智動協會提供

ROS (Robot Operating System)機器人作業系統應用範圍涵蓋無人搬運車、自駕車等服務型機器人智慧化應用，這兩年因新冠肺炎疫情擴散，帶動及提高服務型機器人剛性需求，引發各服務產業對服務型機器人的導入規劃及積極應用，更加重ROS對服務型機器人產業影響。

ROS社群開發者年會議程十分豐富，總計邀請了學界和業界等9位專家同好，一起分享ROS開發技術及經驗，講者包含英特爾陳世旻經理分享AMR市場趨勢和Intel AMR解決方案、資策會黃馨民工程師分享ROS開發時的理想與實際狀況、社群陳耀宗詳細的分享運用ROS搭建出 Jetson Nano + Arduino 的 ROS 小車、鈺立微電子蔡承志業務經理說明3D camera在機器人的應用、AMRA聯盟的張彥中介紹AMRA-271 移動機器人通訊協定標準、虎臂智能盧業興執行長分享ROS機器手臂在大專校院教學案例、博鈞科技葉紘睿經理則分享ROS運用於服務型機器人之案例、採智科技廖建華總經理則說明移動型機器人基於ROS 2下的介紹、最後ORCA交大潛水艇團隊林哲丞軟體組公關介紹運用ROS於水下自主完成任務的AUV，年會上透過產學研專家與同好分享其在研究成果和經驗，以及彼此面對面的交流與互動，收穫滿滿。

智動協會副理事長蔡逢春表示，希望透過與ROS TAIWAN緊密合作，以更開放創新的模式，有效推進我國服務型機器人產業的發展與應用，同時，透過國內外產學研專家自有開發經驗分享、技術交流諮詢，得以互惠、開拓更多元的跨域合作機會。

蔡副理事長進一步表示，台灣ROS社群開發者年會之辦理，希望加速擴散ROS其開放互利核心價值，建立機器人開發共通語言和技術平台；加快整體機器人研發進度，同時帶動及孕育更多的ROS開發人才，推進我國服務型機器人產業的發展與應用成果，引領國內服務型機器人產業發展，提高企業創新研發能量，帶動產業創新與升級，也歡迎更多ROS同好者加入ROS Taiwan 社群與服務型機器人聯盟。