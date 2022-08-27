北科大27日「億光盃」桌球賽開打 陽明海運勇奪冠軍殊榮

中華桌球隊於「2020東京奧運」締造傲人佳績後，掀起全民對桌球運動的一股熱潮。億光文化基金會於今(27)日假國立臺北科技大學舉辦「億光盃」桌球邀請賽，齊聚逾百名桌球好手場上較勁，由臺北科技大學校長王錫福及億光電子董事長葉寅夫擔任開球嘉賓，為精彩賽事揭開序幕。

北科大校長王錫福(左)及億光電子董事長葉寅夫(右) 擔任開球嘉賓。圖／億光文化基金會提供

由北科大、陽明海運、總統府、國家發展委員會、經濟部國營事業委員會、康和證券、大台北建築師聯隊、苑裡育樂推展協會及億光電子等9支隊伍組隊參賽，最後由「陽明海運」勇奪團體賽冠軍，是真正達到「以球會友、健康樂活」的抗疫新生活。

「陽明海運」勇奪團體賽冠軍。圖／億光文化基金會提供

身體健康是每個人最重要的資產，葉寅夫與聲樂家簡文秀賢伉儷平時以「乒乓」運動養生，因桌球有助於手腳協調、增進平衡感、延緩視力老化及有效預防失智症，是世界公認腦力及體力結合最好的運動。

億光電子董事長葉寅夫(左)與聲樂家簡文秀(右)賢伉儷平時以桌球養生。圖／億光文化基金會提供

為了鼓勵更多師生及社會人士熱衷運動，葉寅夫全面改善桌球室環境，不僅捐贈專業桌球檯，也換裝「億光電子LED照明燈具」。特別值得一提的是，校友黃聿祥及劉逢源更捐贈奧運級彈性運動地墊，為北科大提供更明亮、舒適與安全的場館設備及運動環境。桌球教練亦是前國手林惟鐘教授表示，該場地堪稱媲美世界級比賽的桌球室。