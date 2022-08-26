國科會TTA品牌館展現南臺灣科技力！

國科會孵化新創如光點般匯集南臺灣，湧入世界大放異彩！國科會臺灣科技新創基地(TTA)南部據點，參與高雄8月26日至27日第二屆Meet Greater South X 5G AIoT Expo新創大南方展會，攜手數位時代擴大設立TTA品牌館，聚焦TTA新創動能，吸引創投、企業、亮點新創目光，以「點亮新創，躍升South新創高峰」為主題，串聯TTA新創團隊、國際加速器及科研團隊挺進大南方，匯聚31家亮點團隊，帶動南臺灣新創圈登上高峰。

本次國科會參加大南方展會特別擴大設立TTA品牌館，計匯聚31家亮點團隊，展現智慧科技、精準健康與淨零循環等三大未來科技主軸。展會首日由高雄市政府、國科會、國發會等代表攜手共同啟動TTA品牌館，象徵點亮南臺灣科技新創、綻放光芒，如星點光束般湧入世界舞臺大放異彩。

TTA品牌館展現智慧科技、精準健康與淨零循環三大未來科技主軸，國科會副主委陳宗權（右一）親自到攤位上，為參展團隊給予加持勉勵。圖／TTA提供

國科會陳宗權副主委表示，在行政院組改後，國科會致力強化科技與跨部會的溝通，規劃宏觀而周全的科技策略，在暨有的基礎上，持續鞏固臺灣在國際的關鍵地位、匯集各界的創新技術能量、持續培育年輕人才，將新興科技導入產業界及社會，讓科技力為臺灣創造更多的進步及改變。

TTA成立至今也帶領逾1,000家次新創參與國內外近30場國際展會，例如2022 TTA品牌館的碩準生技，以「萬能抗體鎖」技術參與本年6月美國US BIO新創競賽代表臺灣角逐冠軍，是自2017年舉辦以來臺灣首次新創團隊進入決賽。此外，TTA團隊募資成果亮眼，本次品牌館團隊智齡科技，從照護領域切入異軍突起，獲嘉新水泥、緯創資通等多位天使投資人450萬美金的A輪募資；進駐團隊方略電子提供世界首創 Panel Foundry Business Model服務，順利挺進法國VivaTech 2022的全球新創總決賽；睿加科技開發世界第一款跨國的一站式限上商標申請，完成種子輪募資近臺幣2,000萬元；恰口科研開發蔬果保鮮製劑及自動噴灑系統，榮獲2022 InnoVEX Pitch Contest－Startup Terrace Award特別獎。此次TTA品牌館雲集了臺灣科技新創國家隊，獲在場企業與投資人高度青睞與熱烈洽談。



TTA品牌館同時舉辦為期兩天的「為新創加點South」亮點發表活動，內容涵蓋「精準健康」、「運動科技」、「太空科技」與「智慧生活」等熱門議題，串聯TTA及科研團隊亮點產品服務與技術，協助新創與企業、創投交流共創商機。展覽期間，TTA更橋接大會展會活動，包含國際投資人沙龍、一對一媒合，開啟與臺灣微軟、Glassbox、Meta與500 Global等跨界交流契機，以期將臺灣南部新創推往國際舞臺，讓新創的創意落地，創造佳績。

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