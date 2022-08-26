台達新品齊發 助力綠色智造

全球電源管理、散熱解決方案暨自動化領導廠商台達8月25日宣佈在「2022台北國際自動化工業大展」（『台北自動化展』）期間圍繞「智造 永續 新未來」主題，展出包括淨水處理解決方案、開環變轉矩標準變頻器 VP3000、高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3、彈性包裝疊棧應用、微型線性旋轉致動器LPR等多項首次公開亮相的重點新品，透過「智能工廠解決方案」、「智能機台建置與整合」、「製程自動化」、「台達ESG實踐」與「智能產品」展區劃分，幫助來賓根據自身需求，快速找到適切的產品方案，提升生產效率同時助益節能永續，放眼智能製造與ESG浪潮。

五大亮眼成為展場人氣焦點

一、淨水處理解決方案：製程控制的節能議題近年受到產業高度關注，而淨水廠為穩定提供飲用水，24小時運轉且全年無休，則使其能耗與運行費用常面臨居高不下，對此，台達貫徹節能理念並考量業者普遍遭遇的痛點，在台北自動化展期間展出淨水處理解決方案，從設備落實節能，採用風機水泵專用向量控制變頻器CP2000系列，功率大且能取代緩啟動器設計，能有效達到啟動低電流與變流量節能。除助力環境永續外，台達淨水處理解決方案也針對控制系統整合與系統管理，透過分散式單元自動控制並導入VTScada工業圖控系統建置全方位備援系統架構，幫助製程穩定可靠；同時，透過VTScada，用戶也可快速整合擴充，實現跨場域應用，並運用直觀圖形監控與歷史數據庫功能，即時監測水質、自動反饋調整並追溯管理。而當發生異常時，系統也會即時報警，提升遠端反應速度，進而優化製程管理。

二、開環變轉矩標準變頻器 VP3000：除了淨水處理外，隨著節能意識興起，其他流體應用業者也紛紛展開尋找減少碳排的解方，而其中變頻器做為設備省能的重要一環，在綠色浪潮中也自然成為了業者的關注重點。對此，台達藉本屆台北自動化展，展出了年度變頻器新品 – 開環變轉矩標準變頻器 VP3000，不僅具備絕佳驅動性與穩定性，更順應趨勢支援各種高效率馬達控制，其中搭配同步磁阻馬達更能達到IE5能效等級標準，相較感應馬達，效率提升最高達10%，幫助業者降低碳稅並實現節能願景。另外，回應市場對於變頻器降低諧波汙染的企望，VP3000電流總諧波失真率THDi最低降至35%，大幅優於EN 61000-3-12標準，提高系統壽命，同時，透過省去外掛電抗器及採元件最佳化技術的輕巧瘦長設計，VP3000體積更是相比前代產品平均減少27%並最多達55%，有效降低機櫃空間需求、提升正面寬度利用率。

在使用方面，VP3000也同時考量到了環境適用性與使用者操作友善，不僅功率範圍涵蓋0.75 ~ 630kW，適用於風機、水泵、暖通空調、供水、空壓機等變轉矩應用設備，其PCB板塗層更達業界高標，符合IEC 60721-3-3 3C3，可延長電子元件在惡劣環境或腐蝕氣體中的使用壽命，提高環境防護與耐用年限。VP3000也提供支援多國語言並具行業應用參數組合的人性化操作面板，並具備藍牙即時監控與二次開發平台，同時加入自我預檢測功能PdM (Predictive Maintenance) 監控關鍵元件壽命，方便人員維護保養以延長變頻器使用年限。

三、高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3：隨著市場變化趨勢，機械設備尺寸縮小、功能增加的趨勢已愈加普遍，伴隨控制軸數增多，使得業者對於伺服系統的需求也不再局限於單機性能的提升，進而催生兼具複合優勢與配置彈性的新一代方案。台達在本屆台北自動化展首次公開亮相的高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3基於客戶實際回饋，採模組化設計，可依需求整合背板、電源、驅動、控制、I/O與儲能*1模組，實現一站多軸架構；同時，透過每一個驅動模組控制雙馬達及模組間無需散熱空間的背板式安裝，電控安裝空間較單機架構節省最高達35%。不僅如此，ASDA-W3內建控制多達12軸的中央處理器CPU，搭配高速通訊400Mbps的背板模組，在高速多軸同步應用下表現卓越，並可實現最高響應頻寬達3.5kHz的多組龍門控制，縮短整定時間，提升產能效率。另外，整合台達Load Cell，ASDA-W3還可實現閉環壓合控制，達成更加即時的力量控制。

除此之外，身處節能大勢中，ASDA-W3也將能源效率納入產品設計的重要考量，使用背板模組，內建共直流母線搭配儲能模組，可將過多的回生能量進行儲存，並在偵測直流母線電壓過低時抽取使用，充分運用回生能量，減少煞車電阻使用。同時，ASDA-W3對於安全也毫不妥協，控制模組與驅動模組均滿足歐盟機能安全標準STO SIL3*2，提供具保護機制的操作環境。

四、彈性包裝疊棧應用：疊棧過程中常會碰到夾取物件的尺寸大小與軟硬材質各不相同，傳統上需要透過拆裝夾爪來因應變化，對於產線而言費力耗時。台達於台北自動化展現場展出彈性包裝疊棧應用動態機台，整合多行程伺服電爪RS-GPS系列，驅控一體、配線簡潔，同時具有小體積、大夾持力且調整行程範圍大等特點，能精準控制位置、速度與夾持力並即時回饋夾持狀態；適用於3C電子、食品、包裝、汽車零配件領域，幫助業者透過一體控制進行多元包材組裝以及裝盒完成後的疊棧作業，提升生產效率。

五、微型線性旋轉致動器LPR：Z軸製程多聚焦電子零件組裝、半導體封測與光學鏡頭產業應用的關鍵製程，需同步滿足高速、高精與穩定性，才能提升機台產能與良率；不同於傳統氣壓缸或旋轉馬達加螺杆的方式，台達在台北自動化展期間展出直接驅動結構的微型線性旋轉致動器LPR，內建線性與旋轉馬達、光學尺、旋轉編碼器及力量感測器，所有關鍵元件都由台達開發與製造，既能實現高速高精平穩，其精巧體積也可多軸併排使用，縮短製程週期時間，提升單位小時產能UPH (Units per hour, UPH)；同時，LPR具備軟著陸功能，能將動作拆解成不同的運動模式施工，優化細微力量控制，提升製程效率與良率。此外，LPR還可蒐集、監控速度與力量數據，幫助業者透過儲存下來的機台參數，系統化地分析異常狀況。

除前述展品外，台達在台北自動化展期間（8月24起至27日止）也將每日在展位舉辦3場導覽與2場論壇，帶領來賓了解台達「智造 永續 新未來」藍圖，並分享伺服電鎖產品應用、機械設備製造業數位轉型、表面黏著套裝方案、自動倉儲智能物流與綠色智能廠務等。歡迎媒體朋友與各界來賓前往台北自動化展南港展覽館一館4F / N802展位蒞臨指教。