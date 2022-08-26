神匠車用疲勞監測產品即將問世 開拓醫療應用新機會

神匠創意今年最重要的新應用開發案件就是行車駕駛之被動安全監測的應用，根據統計資料發現駕駛人因為分心或者疲勞駕駛發生事故比例約占總車禍事故約20%，高居交通事故原因的前幾名。

各國在車輛被動安全要求和法規上陸續定義中，車用疲勞偵測技術除了習知的影像光學技術之外，車廂內的二氧化碳濃度也是一種指標，尤其在車內二氧化碳濃度超過2500ppm，駕駛人就會失去專注力、開始打瞌睡、疲勞感上身，就更容易出車禍。

也因此神匠創意與威遠智能股份有限公司共同合作，整合神匠創意的疲勞感測感測模組與芯鼎科技的主晶片，提供「疲勞監控之行車記錄器」整合方案給需要的市場直接採用，目前雙方已驗證疲勞監控與芯鼎科技的方案驗證，目前正在進行整合的電路板設計中，預計第四季前將全部完成，預期在車後市場將開始取得客戶的採用，如果有行車記錄器廠商有興趣，可以洽詢威遠智能公司營運總監：鄭孟德先生(0937918093)。

除此之外，過去的血糖檢測皆使用扎針血液量測的方式，對長期需要量測的糖尿病患者而言有恐懼和痛感的壓力存在，雖然有汗液、光電感測和眼球淚液等無創檢測技術提出，然多數皆尚未通過臨床驗證可以取代血液量測血糖的效果。

神匠創意經過文獻研究與自身設計的感測晶片比對，並與醫療團隊討論後，發現神匠晶片技術有機會用在醫療相關檢測上面。目前相關重要設計與製程正在進行專利申請，也同時在研發產線內進行技術的驗證。

本月神匠創意也已跟醫學單位簽署臨床驗證與市場銷售合作協議，將採用氣體檢測血糖之技術做臨床前的確認，並同步進行無創血糖儀器的設計與開發，以便後續與醫療團隊共同進行醫療器材的臨床驗證與取證等工作，如果一切臨床結果順利，將是全球第一家完成氣吹式無創血糖儀的產品。除了醫療醫學用途之外，此發展將可以提供給台灣做血糖控制相關的生技廠商一個即時檢測血糖的解決方案，協助此類生技廠商提供大數據資料的收集與比對其血糖相關健康食品的效果，更可以協助血糖控制患者無痛的自我檢測數據的紀錄與追蹤。

紅外線感測元件相關廠商多數在溫度量測應用與二氧化碳氣體感測需求上做發展，但隨著Covid-19疫情的平緩與穩定發展，此市場需求在去年和今年都相對的疲弱，影響到包含神匠創意等廠商之營運表現。然神匠創意於今年策略佈局之下，力圖在車後市場疲勞監控行車記錄器應用與無創血糖吹氣儀器的應用上取得商機，一但佈局與開發成功，預計明年將開始有實際的營運成長機會。