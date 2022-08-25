水麗科技 量身訂作解決業者的過濾問題

文/葉圳轍

水麗科技公司為過濾與環保技術(污泥脫水機)專業製造廠商，專精於污泥廢水處理設備、淨水處理設備、食品過濾設備、製程過濾設備等相關行業之設計研發及製造。該公司參加9/2~4日在大臺南會展中心舉行的首屆2022臺南國際綠色產業展，攤位號碼：A116。

水麗科技表示，該公司擁有豐富的產品解決方案；在固液分離和創新理念領域的長期經驗，能為業者的過濾問題，找到量身訂製的解決方案。

水麗科技為提升品質符合顧客需求與滿意的產品，不斷研發精進技術；以「濾布走行式壓濾機」為例，即是將過往傳統過濾設備，更精進研發出的新過濾技術；就如機器上需要輪子才能移動，它卻是各種操作程序中不可缺的過濾設備，係一種用於分離固體與液態物質的裝置，以壓縮及壓擠的方式，將固態或液態物質分離，而在廢渣處理過程中，降低固體中之液體含量及減少產品中固體的體積及重量。

水麗科技指出，濾布走行式壓濾機是一種突破傳統型的過濾設備，不但效率高、外型輕巧的脫水設備，可從液態泥漿中分離出固體成分，並壓縮成塊物狀，其主要構造包括結構的框架、濾室(由凹槽狀的濾板所行成,在框架內放入濾板並附設特有的構造系統)以及濾布。

該濾布走行式脫水機的特點包括：可完全自動化操作、高乾度的脫水效率、泥餅完全洩落不沾黏濾布、濾布自動清洗快速及強大的處理能力，品質與效能獲得使用業者的肯定。

水麗科技電話：(02)26686598。