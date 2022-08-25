台電「搭」熱氣球 節電車駛進嘉年華 「節電，從我改變！」

左起：石岡區長劉素幸、台電台中區處處長黃明舜、楊瓊瓔立委、台中市長盧秀燕、江啟臣辦公室特助吳振嘉、張靜芬議員、台中市文化局長陳佳君，共同於熱氣球嘉年華宣導宣導節約用電。圖／業者提供

台電為宣導民眾參與節能減碳活動、提升自主節能減碳觀念，特別將去（110）年底甫全新打建完成的節電宣導車在今年「第二屆石岡熱氣球嘉年華」的第一天就駛入活動會場，邀請所有參與民眾一同體驗各項節電活動，共同為節能減碳盡一份心力。

許多民眾在搭乘、觀賞熱氣球之餘，來到台電的節電宣導車前，參加台電辦理的「節電新生活，偵查改變中」活動，藉由節電車上的各種裝置與設施，親身體驗操作各項用電設施。

節電活動車前人潮滿滿，台電志工熱情的指導大、小朋友正確使用各項家用電器，以達到正確的省電方法！例如電視擺放離牆至少十公分，方便散熱；電腦一天若少開一小時，一個月就能省下約45度電；開飲機可換成快煮壺，需要熱水時才煮水，剩餘熱水用保溫瓶保溫可減少加熱次數；冷氣開26~28度搭配循環扇，每兩周清潔空氣濾網，空氣品質更安心；照明燈具改用LED燈，可省下約五成用電量，冰箱食物儲存八分滿，以免阻礙冷氣流通等。

期許藉由各項簡單卻實際的生活周邊用品，讓所有參與的民眾了解，只要小小的改變用電習慣，就能一度一度地把電省下來，進而達到友愛地球的目標，同時成為節電高手。

台電志工於節電宣導車前為民眾講解節電小常識。圖／業者提供

台電台中區處處長黃明舜表示，台電除了在熱氣球嘉年華的第一天（25日）使用節電宣導車進行「節電新生活，偵查改變中」活動，也將在活動的最後一天（28日），在現場設置節電宣導的攤位，向民眾推廣「申請電子帳單」、「下載台灣電力APP」等好康活動，歡迎所有民眾走出戶外，搭乘、觀賞熱氣球之餘，也跟著台電共度節能減碳新生活。