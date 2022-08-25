ABB演繹高效製造及能源利用的永續未來

2050淨零碳排已成為全球共識，包含製造業在內的各行業企業主，積極尋求接軌碳排淨零趨勢的立基點。8月24日展開的2022台北國際自動化展，ABB以「智慧製造及能源利用的永續未來」為主軸，在南港展覽館(一館四樓M620展位)展出高效彈性智慧製造方案、提高能源效率節能產品、加持減碳目標的科技及能源技術以及支持永續移動生活的車輛電力產品，助力企業主面對市場環境變動，追求高效能彈性生產的同時，透過智慧製造、節能及新能源科技接軌淨零碳排趨勢，實現高效製造及環境永續藍圖。

ABB作為全球電力和自動化技術領域的領導廠商，今年度與本屆展覽策略合作及系統整合夥伴AUO DIGITECH友達科技數位服務、CHUWEI巨緯科技、DIGIWIN鼎新電腦、TOVONN統旺科技合作，結合產品及技術優勢，動態展示機器人智慧彈性製造方案及應用技術。

ABB電動車充電裝置支持永續移動生活。

高效彈性智慧製造方案因應市場變局

革命性的模組化彈性生產架構，整合ABB機械手臂、B&R SuperTrak電驅磁浮輸送技術，加乘鼎新電腦軟體科技，全面性IT x OT機聯網數據串接，生產及營運訊息全透明，掌握設備即時生產狀態，進而優化工單排程與人力調度確保物料資源高效利用；面對產線擴增、消費性產品每年更換生產流程需求，模組化彈性生產架構可快速擴增、重組，減少換線成本、投資風險與資本浪費，實踐智慧物聯高度彈性未來工廠。高防護等級及精度的ABB機械手臂，結合3D影像視覺系統，辨識及量化靶材表面的突起物（Nodule）數量，實現精準的自動化智能研磨方案，助力光電、太陽能及半導體行業運用。工業製造基礎的鑄造及後處理行業，憑藉機器人的高重複精度優勢，有效提高生產品質及效率、降低廢品率，助力金屬表面後處理這類講求光滑平整度的應用，實現高效精準、安全穩定的生產。

節能製造提高能源效率接軌碳排淨零

時序正值夏季用電旺季，面臨台電調漲電價壓力，節能議題再度受到市場關注。馬達佔全球用電量超過45%，產品能效極為關鍵。ABB擁有領先業界的IE5等級同步磁阻馬達 (SynRM) 以及EC Titanium馬達，搭配合適的變頻器，可減少40%的能耗，可達到世界領先的高效率水準，實現出色的節能效果，除此之外，超低諧波變頻器更可將滿載諧波電流失真最高降至3%，超越IEE－519和G5/4等諧波的標準要求，且無須額外安裝濾波器、多脈衝裝置或特殊變壓器可降低安裝成本及空間，減少盤內接線，提高能源效率並讓後續維護變得容易。

大型電動車輛提供客製化、模組化的多功能動力傳動系統平台。

科技加持能源創新實現安全永續未來

隨著2050淨零碳排 (Net Zero) 成為全球共識，國發會於2022年3月公布2050年淨零路徑規劃。ABB在新能源及工業運用技術領域，積極開發新科技，助力減少全球暖化潛勢。ABB DPA500 UPS提供新功能PowerExchanger，透過頻率調節能更有效的進行再生能源利用、消弭系統峰值。Energy Storage Systems (ESS) 儲能系統具有能夠快速吸收、保持和重新注入電力的獨特能力，確保以高效可靠的方式整合再生能源來源，支持環境永續。針對永續環境發展工業變革，ABB更積極開發ecoGIS和AirPlus溫室氣體SF6替代技術，結合獨家洩氣保用技術，確保持續營運及更少的停機時間，積極減緩全球暖化潛勢，實現安全永續的未來。

車輛電力架構及充電系統支持永續移動生活

電動車的問世則帶動新型態的永續移動生活，車輛的電力架構及充電系統成為熱門議題。ABB 為大型電動車輛提供客製化、模組化的多功能動力傳動系統平台 BORDLINE® CC200，能夠針對特定應用需求進行訂製，並可與輔助電力系統及永磁同步馬達整合，適合各形式的電動巴士、軌道車輛、礦車，亦有標準化解決方案推進系統HES880，可協助各產業運輸工具轉型至電動化。ABB 高性能車載儲能系統 BORDLINE ESS，是基於鈦酸鋰電池芯 (LTO) 建構的產品，具有卓越的安全性能、快速充放電的特性以及更長的生命週期，適合混合動力或無架空線之車輛，可大幅降低環境影響。在車輛供電架構之外，ABB EV charger技術領先全球，Terra charger系列，具備高效穩定的充電曲線，EMC class B降低設備對外干擾，快速充電的同時也是住宅中最安全的設置。

ABB展位位於台北南港展覽館一館四樓，M620展位。立即了解2022自動化展展出內容：https://campaign.abb.com/2022tiae-pr。取得方案手冊及產品型錄：https://campaign.abb.com/2022tiae-pr-download