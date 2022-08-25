捷星科技太陽能界的好市多 設備機電材料一次購足

文/葉圳轍

捷星科技為太陽能設備&機電材料的專家，能給予客戶在建置太陽能電廠完整的材料解決方案，並提供一站購足服務。

捷星科技為太陽光電領域機電設備材料營銷商，代理產品有領導品牌華為變流器、日本Hioki維運儀器 、美國FLIR熱影像儀，也是全台光伏防水連接器最齊全的廠商，品牌如史陶比爾、QC4、Amphenol H4、聯合再生/元晶模組專用連接器。

捷星在自有產品方面，以JSTAR品牌行銷，包括有太陽能模組板防水型膠條、模組排水夾、DC固線用線夾、DC保險絲座以及五金配件如步道網、絕緣鐵芯線、白鐵304束帶、鋁擠型線槽等。

捷星科技表示，在太陽能建置裡，光伏連接器扮演一個非常重要的腳色，舉凡從逆變器到模組端都需要此元件，光伏連接器採用最優質的材料製成，可確保長期的可靠性和性能。IP67防水效果，非常適合密封水和灰塵，以防止腐蝕。出色的抗老化性和紫外線耐受性，可抵禦雨水，強風，長期戶外曝曬，快速簡單的組裝過程，無需額外工具即可輕鬆移除插頭。

捷星科技指出，這兩年主流的光電型式如風雨球場，漁電共生及停車棚，該公司新產品太陽能模組板防水型膠條，可有效降地成本及改善施工品質，太陽能板防水膠條為EPDM材質，在太陽光電領域上如風雨球場、漁電共生及停車棚，可有效達到防水效果，每KW較低建置成本為其優勢，可取代浪板、金屬防水支架等結構設計，搭配模組板專用排水夾，讓整體發電效率大提升。

展望未來，捷星將提供更全面性的太陽能相關產品，Q4更將推出戶用儲能系統，透過AI智慧電管家能在電價較低的離峰時段充電儲存、電價較高的尖峰時段供電調節，聰明善用市電的同時也省下電費支出。