元錩工業提供廢水廢液處理及減量專業服務

文/葉圳轍

廢(汙)水處理環保設備專業製造廠-元錩工業公司，參加9/2~4日在大臺南會展中心舉行的首屆2022臺南國際綠色產業展，主力展出熱泵真空式廢液蒸發濃縮減量處理機，具有低碳、節能、環保及經濟等特點，可廣泛應用在各種產業的廢水廢液處理，攤位號碼：A014。

元錩工業表示，機具加工技術廣泛應用於機器製造、輕工業、電子等行業，但加工廢水廢液的排放量與日俱增，目前處理方法分為化學法、物理法和生物法，技術卻都存在一定的局限性。

元錩工業指出，該公司推出的熱泵真空式廢液蒸發濃縮減量處理機，運用熱泵真空蒸發技術，將熱泵節能與降壓蒸發法結合應用，具有技術難度低，適合小中型化設備，對水質不敏感，是一個廣泛型的廢水廢液減量、加工液濃縮提純再生處理技術。

元錩工業說，該設備的技術關鍵，乃結合熱泵機組的數倍制熱能力，也就是投入一份電力可獲得數倍的熱量，使得該減量濃縮設備在低耗能下使水分蒸發。蒸發的熱能來自冷媒熱泵機組，並透過真空泵浦抽負壓降低沸點提升蒸發量，在40℃至55℃之間，產生低溫蒸發。

該設備主機構成元件有蒸發濃縮桶、冷媒壓縮機、冷熱交換器、真空泵、蒸氣冷凝器及電源控制。熱泵真空蒸發分離大量水分、實現低運行成本、採用高效率渦卷式冷媒壓縮機、安全強力水封式真空泵、全自動穩定排放水質，有利零排放綠色環保。且該設備蒸發溫度低，不易產生水垢，出水水質好。低溫熱泵技術源於工業空調原理，技術成熟，且配件均可隨時市場採購，維護費用低。

元錩工業強調，說該整套設備具有低碳、節能、環保及經濟等特點，除使用於廢切削液減量外，也能夠應用印染廢水處理、皮革業廢水、電鍍廢水處理、醃製食品鹽廢水處理、電廠廢水處理、化工廠廢水處理、煉廢水處理、焦化廢水處理、中藥濃縮處理等工業領域，共同提升環保處理能量，為綠色地球盡心力。

元錩工業成立於1981年，產品獲臺灣精品肯定，擁有最完善優質的售後服務，能提供廢水廢液處理整廠輸出服務，主力產品包括：廢(汙)水處理整廠設備、汙泥乾燥減量處理設備、中水回收循環再利用暨淨水、純水前處理過濾處理設備、工業金屬廢液及切削廢液蒸發濃縮減量處理設備、廚餘、果菜廢料、禽畜糞製成有機肥或沼氣發電成套處理設備、各種工業製程中過濾、濃縮、脫水、乾燥處理設備及綠能環保相關產品等。