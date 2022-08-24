解決數位轉型下的數位落差問題 須仰賴政府建構完善機制

台灣網路普及化，整體上網率雖達84.3％，但並不意味著「數位落差」問題被消弭。近年雖台灣民眾網路近用提高，但並非為數位應用提高，數位落差不應只強調數位近用，或單一從區域層面觀察，應從年齡、教育程度等多角度重新定義。政府亦應加強數位幫手機制建構，從而改善數位落差，解決民眾資訊素養、數位應用不足等問題。

因此，針對數位落差所定義的三個層次進行調查分析，是否需重新定義數位落差，或找到合適名詞能讓大眾較容易找到切入點，值得探討。

第一層數位落差以聯網和數位設備持有狀況為主。調查發現，年齡、教育程度、居住地不同民眾，網路近用力差異很大，70歲及以上、教育程度小學及以下，且居住在雲嘉南等地者相對弱勢。第二層數位落差則強調網路應用服務使用狀況，包括電子商務、網路金融服務、教育、影音、社交娛樂、外送服務等方面，屬於數位弱勢地位者，與第一層群體相同。

報告建議針對弱勢族群提供必要網路諮詢服務或協助，朝「數位幫手」政策著手，避免數位弱勢族群認為網路不需要，沒有學習網路意願，缺乏網路近用能力，錯過網路帶來經濟與社會優勢。

第三層數位落差則為全民數位素養問題，報告發現47.11％網路使用者對自己查證新聞真假能力沒信心，45.11％認為應分享看法一致的訊息，44.68％答錯隱私素養知識。有近半數台灣民眾在查證假新聞、資訊分享素養與隱私素養上仍待加強。

中央研究院社會學研究所研究員吳齊殷表示，台灣數位落差仍存在，除近用外，使用能力、數位素養、數位應用至未來網路發展等面向皆可著手改善。數位素養，通訊軟體同溫層、假訊息查證的相關調查結果，反應出社會信任問題。他說，「網路科技日新月異，不一定能讓彼此更加信任，這點未來值得關注。」

台灣經濟研究院副院長林欣吾認為，台灣應重新定義數位落差，讓產業持續創新發展，或稱為「數位包容」或「數位平權」，讓更多人獲得公共服務時能享受更好的品質，甚至開創新產業，未來解決數位落差上會有幫助。

國家通訊傳播委員會委員王維菁建議政府重新思考、定義數位落差，她認為從早期基礎建設、軟硬體到素養能力，甚至未來社會行動，都可能出現數位落差。

教育部邁向數位平權推動計畫推動辦公室主任須文蔚表示，數位落差不能只看數位近用，還有年齡、學歷，及網路化之後的媒體內容建構問題。會近用但不會利用遠距資源，會上網但未使用閱讀電子書，這就是問題。他認為報告透露一項重要訊息，台灣民眾不愛閱讀本地自產電子書，但願意花錢訂閱影音平台，這才是更大的數位落差。

報告指出，早期從城鄉差異來觀察數位落差，現在慢慢打破區域，看見不同年齡、教育程度上出現的數位差異。舉例而言，雙北有許多65歲以上，國中程度及以下的人口，若資源一味往偏鄉走，可能會造成雙北熟齡人口獲取數位資源反而較少。須文蔚分享，日本2022年的情報通訊白皮書顯示，該國獨居熟齡者逐年增高。此現象在台灣同樣發生，除非政府能提升銀髮族數位素養與能力，或能改變台灣內需萎縮情況方能改善。

公共電視文化事業基金會董事長胡元輝指出，此調查可察覺某些族群不容易提升數位能力，很難得到需上網才能提供的服務，政府有責任用其他政策解決這類問題。

專家直言，政府多年來推動數位落差相關政策，鮮少建構數位幫手，以致疫情期間，年輕、有數位能力的村、里長最辛苦，協助許多年長者下載應用程式、查詢檢測結果、上網訂購口罩等。政府推動數位幫手建構機制，包括將數位機會中心轉型成全職數位幫手，未來民眾若有遠距門診等需求，能得到實質協助，能建構完備這類機制，改善數位落差，方可真正改善生命的不公平。

林欣吾說，「科技普及」大多是廠商領先的前瞻技術，而要如何才能幫助特定族群提升數位應用，提供他們更容易使用、取得的數位資源，政府將持續扮演重要角色。