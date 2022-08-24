宏于電機iPanel 助力保護環境及永續發展

響應碳中和，智能配電盤領導廠商-宏于電機股份有限公司推出iPanel雲端管理系統，以監控電力效率，降低能耗、增加減碳效益，回應ESG趨勢，達到保護環境及永續發展的願景，同時還可以大幅提高配電盤的可靠性並降低勞動人力。

宏于表示，iPanel把所有使用的數據傳送到雲端，進行自我檢測及計算，將計算結果及數據傳送給使用者，使用者根據數據結果進行能源分配，可避免能源分配錯誤造成不必要的浪費。在配電系統管理方面，宏于可有效做自動防護措施；如果停電會自動卸載，如果有儲能或自備電源，電力起來時也會自動加載。

宏于率先推出電力雲配電盤雲端管理系統，是集安全、可靠、智慧於一身的首選。

以往作爲搭配銷售的宏于iPanel智能配電盤，自今年開始列爲標配，讓客戶從沉浸式體驗向能源管理邁出第一步。並强調，宏于以贈送體驗方案，而不是產品銷售，讓客戶瞭解iPanel對能源管理的幫助、效益何在，以推廣「實現在線、安全無線」的概念，提升客戶端的人員安全與用電管理效率，並降低企業成本，期待讓電力雲、儲能系統、不斷電系統落實爲宏于布局能源管理的鐵三角。

因應政府能源轉型政策，針對企業界最擔心的電源不穩定疑慮，宏于超前將業務觸角伸向儲能系統，今年也受惠於儲能系統、不斷電系統的市場明顯增溫。由於交流電必須轉換為直流電才能做儲存，使用時再把直流電轉爲交流電釋放出去 ，此關鍵處的交流設備正是宏于强項，因此在儲能供應鏈之中也以供應交流設備為主。

現在的用電趨勢，綠能及分散式電力的比重增加，專精配電盤的宏于則因應這股趨勢，一馬當先將傳統配電盤改革為能配合AI智能化需求的智能配電盤。宏于表示，傳統的配電盤用人力檢測維護，現在人力短缺、用電量大，配電盤不再只是電力分配的設備，應該還要具備智能化的電力管理能力。