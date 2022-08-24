宏于電機iPanel 助力保護環境及永續發展

宏于智能配電盤是台灣目前唯一榮獲國家品牌玉山獎及台灣精品獎肯定的產品。圖/宏于提供
宏于智能配電盤是台灣目前唯一榮獲國家品牌玉山獎及台灣精品獎肯定的產品。圖/宏于提供

響應碳中和，智能配電盤領導廠商-宏于電機股份有限公司推出iPanel雲端管理系統，以監控電力效率，降低能耗、增加減碳效益，回應ESG趨勢，達到保護環境及永續發展的願景，同時還可以大幅提高配電盤的可靠性並降低勞動人力。

宏于表示，iPanel把所有使用的數據傳送到雲端，進行自我檢測及計算，將計算結果及數據傳送給使用者，使用者根據數據結果進行能源分配，可避免能源分配錯誤造成不必要的浪費。在配電系統管理方面，宏于可有效做自動防護措施；如果停電會自動卸載，如果有儲能或自備電源，電力起來時也會自動加載。

宏于率先推出電力雲配電盤雲端管理系統，是集安全、可靠、智慧於一身的首選。
宏于率先推出電力雲配電盤雲端管理系統，是集安全、可靠、智慧於一身的首選。

以往作爲搭配銷售的宏于iPanel智能配電盤，自今年開始列爲標配，讓客戶從沉浸式體驗向能源管理邁出第一步。並强調，宏于以贈送體驗方案，而不是產品銷售，讓客戶瞭解iPanel對能源管理的幫助、效益何在，以推廣「實現在線、安全無線」的概念，提升客戶端的人員安全與用電管理效率，並降低企業成本，期待讓電力雲、儲能系統、不斷電系統落實爲宏于布局能源管理的鐵三角。

因應政府能源轉型政策，針對企業界最擔心的電源不穩定疑慮，宏于超前將業務觸角伸向儲能系統，今年也受惠於儲能系統、不斷電系統的市場明顯增溫。由於交流電必須轉換為直流電才能做儲存，使用時再把直流電轉爲交流電釋放出去 ，此關鍵處的交流設備正是宏于强項，因此在儲能供應鏈之中也以供應交流設備為主。

現在的用電趨勢，綠能及分散式電力的比重增加，專精配電盤的宏于則因應這股趨勢，一馬當先將傳統配電盤改革為能配合AI智能化需求的智能配電盤。宏于表示，傳統的配電盤用人力檢測維護，現在人力短缺、用電量大，配電盤不再只是電力分配的設備，應該還要具備智能化的電力管理能力。

文 陳逸格

工商時報