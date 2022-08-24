瑞典百年企業 三大核心技術 首見光!

Alfa Laval 先天賦有ESG基因

ESG、零碳潮正主導各產業的新發展樣貌；研調也指出，友善地球的企業相較傳統企業更有成長、獲利的能力。

1883年成立的阿法拉伐股份有限公司(Alfa Laval)，對國人來說，鮮少聽聞，但是其產品卻遍佈人類的飲食住行育樂：大至護國神山的製程、小到日常生活的一杯牛奶(乳品的脫脂處理)，背後都有Alfa Laval的技術方案藏身其中，無聲貢獻。 139歲的Alfa Laval，以促進人類與地球的福祉為使命、共存共榮，是一家先天帶著ESG基因的瑞典企業。

提倡永續環保理念的阿法拉伐，在台成立逾35年，與台灣共同打拼（1986年在台設立集團100%持股子公司），深耕三大核心技術-熱傳導、離心分離、流體控制，立足高科技、一般工業、船舶、食品、生技製藥、暖通空調等不同行業。

阿法拉伐享譽國際的三大核心技術，是脫穎而出、持續成長的競爭力所在。第一是熱傳導。阿法拉伐（台灣）總經理關佳欣表示，氣候變遷下，全球溫度失衡，減碳迫在眉睫。在眾多提升能效的技術解決方案中，熱傳導技術是多數人不知道，卻經常直接或間接採用的隱形對策。熱傳導技術應用於供熱、製冷、通風、蒸發、冷凝等場景，可協助工業用戶回收廢熱、最佳化能源使用效率、節約成本、降低對環境的負面衝擊。

第二是離心分離。阿法拉伐的離心分離技術可巧妙地將製程中的固體、液體、氣體進行高效分離、分類與精煉，讓純化後的物質，應用上更為廣泛、更加永續。關佳欣說，「舉例而言，將製程裏的固體、液體、氣體予以分離或精萃，使得精萃後的物質能更廣泛應用，例如船舶用的淨油機，把燃油中的雜質排除，確保引擎在吃油過程中的高效運轉。其應用範圍還包括葡萄籽油、葵花子油等食用油的精萃；牛奶脫脂，廢水處理，還有生技製藥業的分離純化菌株等，如疫苗、綠藻、益生菌等；皆是代表應用。」

再來是流體控制。「噴嘴、接頭、泵、閥、管線、桶槽設備等，構成工業場景中的流體系統。如同人體的循環系統一般，安全且高效率的流體輸送與控制，左右著整體的運作效能、與品質穩定度。尤其是對零件及管閥件規格要求比較高的衛生等級設備，如食品飲料、生技製藥業等，流體設備能否達到衛生等級，更是用戶錙銖必較的查核關鍵。」

關佳欣表示，隨著國際海事法規對於綠色航運的要求日益嚴格，阿法拉伐船舶事業部可為用戶提供廢熱發電系統、脫硫設備、淨油機、壓艙水系統等，協助用戶逐步轉型，邁向永續之路。著名的航海王企業及船舶管理公司等，均為其長期服務客戶。此外，阿法拉伐的全球船舶技術支援服務單位（International Marine Service）及台灣技術支援團隊，形成堅實完善的技術支援網絡，可協助船隻在全球各海域，安全無虞地航行。