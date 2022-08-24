筑波參與創新科技論壇 分享AI結合太赫茲檢測技術

創新科技論壇委員會今（24）日於國立陽明交通大學舉辦「2022 新竹創新科技論壇」。致力於發展 AI 影像及太赫茲檢測技術的「筑波醫電」，此次以「AI 結合太赫茲影像技術之突破應用」為主題，分享 AI 影像及太赫茲核心研發檢測技術，並交流積累逾20年的無線通訊方案經驗，以及跨域精準醫療成效。

筑波從 3C 到3醫的轉型，運用 AI 技術於多項醫療成果，其自主研發的「Infinity AI 平台」，介面及功能可配合進行客製化的調整及演算法開發，完整的資料讀取標記與模型訓練測試及執行 API 軟體，已應用於人臉物件偵測防疫系統（AI雙眼龍紅外線及可見光自動檢篩系統）、即時分析影像中多種藥錠類別並標示位置，並可滿足醫院不同科別之醫學影像檢查需求。

太赫茲（Terahertz, THz）為波長介於 30 μm 到 3 mm、頻率介於 0.1 到 10 THz 的電磁波（微波與紅外光之間），又稱T波，是極長波長的 IR（Extreme IR），可稱作 EIR / 極紅外光。太赫茲波沒有游離輻射傷害，極低能量（mW or μW），因此安全性優於X光。比起現今常用的光學檢測方法如紅外光、可見光、紫外光或X光，可穿透非極性物質。其分子細胞成像，適合對細胞病變、基因及蛋白質進行解析；且為非游離輻射，具有極低的能量，照射對生物體無害等特性。可從航太、生醫、半導體等傳統產業切入應用，在生醫領域為新型醫療檢測、生物影像及藥劑分析之工具。

筑波醫電以 AI 結合太赫茲技術，在生醫已有多項研究成果如洗腎患者 AI 模型心電圖鉀離子分析、靜脈壓迫症候群 AI 輔助等；而在半導體領域能用於晶圓均勻厚度、電路板（PCB）、集成電路（IC）的探測與封裝測試。筑波科技 TZ-6000 材料探測系統可應用於矽晶圓的測試，藉由穿透、反射影像掃描結果，結合 AI 分析產生圖形化的測量結果。

筑波醫電此次的分享受到生醫及半導體業界肯定，亦成功創造多方合作綜效。