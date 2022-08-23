新漢發展開放標準 智造國家隊有望

董座林茂昌：只要生態系完全相容 產業蓬勃可期

新漢集團率先朝向開放標準發展，打造全新相容的智慧工廠，可望引領下一世代工業潮流，各方矚目。將屆30周年的新漢適時提出未來願景：要打造相容的智慧製造網路平台，創造共享、共創、共營的生態系。董事長林茂昌表示，「期許台灣成為全球首個全智慧製造國家。只要工業4.0的生態系可以完全相容，產業鏈的蓬勃榮景可期。」

身兼國際智能製造推動協會理事長的林茂昌認為，台灣發展工業4.0的條件已經領先全球，「自動化機械做得最好是德國及日本，但兩國的自動化機械都屬於封閉式架構，台灣可以在其他國家的基礎上，加上本身擅長的ICT關鍵，發展開放式標準的智慧機械與智慧製造，以台灣中小企業上下游、軟硬體，電子、機構等分工合作的能力，相信可以打造相關產業鏈。」

他分析，「台灣有很強的ICT產業是很大優勢，如果領先全球走向開放標準的智慧機械產業，將有機會拿下智慧工廠、工業4.0的主導權!」並呼籲政府應予行動上的支持，如以每年50億元的預算來補貼智慧製造及數位轉型的企業，創造更多智慧製造的方案，以加速生態系的蓬勃發展，則未來第二座護國神山可期。

新漢使用開放標準的設備助力企業打造智慧製造很有誘因，「可以先用模組來做，從痛點開始，分階段實施，讓中小企業可以負擔。」新漢用開放標準平台結合國內企業，整合各家的解決方案完成整廠智慧製造，已在幾家指標性大廠得到驗證。林茂昌認為未來還可用相同整合方式打造智慧製造的國家隊。

針對全球關注的ESG跟企業永續經營，新漢董事會已成立ESG委員會，盤點公司的碳足跡，並設定未來減碳目標。林茂昌指出，智慧製造對ESG可有很大貢獻，以新漢的節電監控系統為例，最高可達到省電30%的效果，如果全面佈建智慧製造，可節省的能源、成本會更多。

另外，近期新漢的網安、網通業務是否退出大陸市場，未來的市場佈局如何…等，林茂昌坦言，主要因為大陸要求外資企業中非內資的佔股比例要低於25%，衡量到失去主控權的變數頗多，又剛好遇到良好的收購條件，公司得以圓滿移轉。未來新漢會持續經營大陸市場，聚焦在智慧機器人、智慧機械、智慧製造、工業電腦等相關範疇為主。