SEMI攜手業界培植半導體新世代人才

為持續提供台灣人才更多優質的職涯選項， SEMI攜手台積電慈善基金會及104人力銀行，共同推動「全國高職技術人才就業計畫」，邀請半導體業者透過分析人力成本結構、進行組織內部職務重整，設定高職人才適聘職務等方式，擴大高職技術人才職缺數量，共同改善基層技術人力缺工問題，三方亦將於SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展覽期間，共同舉辦「半導體領域的技職人才發展之道」講座，邀請美光與佳冬高農及崑山科技大學，進行產業及學界的深度對談，為技職人才打造學用合一的職涯發展之道。

SEMICON Taiwan 2022 展望新世代人才培育論壇 探討多元用才規劃與策略

SEMICON Taiwan 2022 展望新世代人才培育論壇將於9月14日至16日舉辦，深入探討技職人才的培育發展、半導體女性領導力以及多元共融等議題講座，同期展開多場學生導覽等多元活動，主題講座精彩內容及參與企業（依筆劃排序）：(一)展望新世代人才培育論壇主題講座一：9月14日(三) 13:30-16:00 – 人才培育講座 – 半導體領域的技職人才發展之道，由台積電、美光、佳冬高農校長，以及崑山科大副校長共同參與，深入進行產學對話，探討技職人才職涯發展之道。講座將邀請到台積電慈善基金會 張淑芬 董事長進行「為新世代人才引路」演說分享；並由104職涯教育長分享技職人才學用合一的職涯發展。

(二)展望新世代人才培育論壇主題講座二：9月15日(四) 10:30-12:00 – 半導體女力講座 – 發掘女性領導力半導體女力講座將以發掘女性領導力為題，預計將邀請杜邦、英特爾、美光、科林研發、高通、恩智浦等國際大廠，共同進行座談專題討論，並邀請到比利時微電子研究中心 (IMEC) 大中華區暨東南亞總經理何玫玲，擔任座談主持人，針對半導體產業女性職場優勢及職涯發展規劃，進行探討與分享。

(三)展望新世代人才培育論壇主題講座三：9月15日(四) 13:30-16:00 – 多元共融講座 – 驅動企業創新與成長多元共融講座則以驅動企業創新與成長為題，邀請台灣應材、台灣默克、艾司摩爾、杜邦、東京威力科創等企業主管，進行專題座談，從多元人才的定義、再到徵才、用才、育才等各個面向，探討多元人才將如何驅動企業創新與成長。

另，9月14日 – 16日 – 展望新世代人才培育論壇 青年學子行動計畫：學生導覽SEMI將邀請全省高中職及大專院校師生組團參訪台灣半導體產業年度盛宴，助力學子進一步了解產業最新技術與趨勢、提前規劃職涯志向，今年度，艾司摩爾也結合了SEMICON Taiwan人才培育特展推出「ASML創新體驗車」，透過事先報名方式安排專人進行導覽，協助台灣學子深入了解微影設備如何持續推進半導體製程微縮和產量提升，除可一窺EUV獨家創新技術外，體驗車上也可與招募人員進行1對1面談，開啟就職半導體企業的機會之門。

SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展的觀展及所有論壇活動報名已全面開跑，意者可逕至官方網站 ( https://www.semicontaiwan.org/zh )登錄，掌握有限參與席次。