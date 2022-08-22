9大電動汽車品牌在「2022臺南國際綠色產業展」同台

文/葉圳轍

首屆「2022臺南國際綠色產業展」，將於9月2日至4日在台南沙崙智慧綠能科學城旁的「大臺南會展中心」舉行，大會亮點之一，邀集9大電動汽車品牌同台展出，絕對是國內首創，可滿足民眾對各品牌電動汽車的好奇心，機會難得。

首屆2022臺南國際綠色產業展，眾所矚目，並獲經濟部國貿局「111年輔導業者在臺辦理新展」計畫輔導；該展除了實體展外，同步開辦一個月(9/2~30日)的線上展及4場研討會，期打造南台灣國際綠色產業盛會。

該展最大亮點之一，就是平常在各品牌車商Showroom，都難得看見的電動汽車款式，可一次看足；大會特別邀集目前市售的國際電動汽車品牌，包括有Audi、Benz、BMW、HYUNDAI、KIA、LEXUS、Porsche、Tesla、VOLVO等，共計9大品牌12款電動汽車同台展出，機會難得，可讓愛車人士一飽眼福。

此外，展期大會並結合工研院、塑膠中心等國內法人，以「深耕綠色產業、邁向低碳永續未來」為主軸舉辦系列研討會，聚焦熱門四大主題，包括：「循環經濟環保永續，企業成功實例分享」、「智慧儲能與應用」、「循環經濟下的塑膠創新趨勢」，以及「淨零轉型趨勢下企業永續經營的因應之道」等，採免費報名，名額有限，額滿為止。

另外，大會同步開辦的線上展，也是南部展覽的首創，不能到場參觀的民眾，9月2日至30日，可申請線上觀展，即日起開放民眾網路預約參觀，預登完成後，除了可憑確認信現場換證觀展外，亦可憑帳號登入線上展網站greenexpo.ctee.com.tw參觀。

「2022臺南國際綠色產業展」規劃八大主題，包括：政府及學研區、綠能發電區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、節能與環保設備區等，聚焦與匯集綠色產業相關產品及資訊。相關參觀資訊與研討會報名，可上官網：cec.ctee.com.tw/green/查詢，或洽：(06)2701815。