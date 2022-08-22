宇萌XR互動科技 翻轉台電培訓模式

科技向前翻新的速度一日千里，身處在各行各業中，也得緊緊跟隨時代的潮流脈動前進，財團法人中衛發展中心長期致力於推動台灣產業，在近年來也開始往多元面向發展，將觸角延伸至各個領域。

宇萌數位科技長期與中衛中心合作，共同協助台灣的產企業進行數位轉型，是中衛發展中心有力的合作夥伴，在AR技術上一直是業界的領頭羊。不過宇萌不只發展AR，也將VR、MR等XR技術靈活運用在各種產業與生活場域當中，找出問題與痛點，並提供高科技的解決方案，而XR技術也被視為是通往元宇宙的重要敲門磚。

元宇宙時代來臨，不只臉書將公司名稱直接改為Meta，在疫情的催化下，AR擴增實境、AI人工智慧、5G技術、NFT非同質化代幣等，全都百花齊放、蔚為風潮。在探索這個元宇宙的同時，也為產業注入新的想法與創意，對於企業界而言，該如何去因應這鋪天蓋地的轉變?在XR領域已有多年經驗，且在台灣也相當具有指標性的宇萌數位科技總監楊淑圓認為，所有的企業都必須直面它，找到適宜的策略跟機轉，利用新技術去進行改善與優化。

以台灣電力公司為例，台電在未來三年內，台電即將有三千多位的工程技師要退休。如以高雄電廠的林班長所負責的配電箱來說，從開始接手到現在已過了45個年頭，人力資源逐漸老化，這讓台電的技術接班出現斷層危機。而宇萌身負重任，接下數位轉型的艱鉅任務，透過林班長的經驗，將老師傅的技藝與手稿，轉化為以科技為基礎的腳本，來接續營運傳承技術。

以數位科技的方式解決人才斷層問題，透過AR立體說明書、VR實境技術、MR眼鏡裝置，取代台電傳統訓練課程那龐大厚重的文字說明書，設計出更符合這個世代、高效能的教育應用模式。這套台電智慧電力工程師的系統，除了可以不受地理環境限制，還能提升培訓時間、降低訓練成本以及減少工安事件；遇到緊急狀況時，遠端技術專家也能在異地進行協作，達到最快速的判斷與處置。

在進行數位轉型的過程當中，最困難的部分莫過於跳脫傳統思維。中衛中心生活產業部地方服務組經理陳招財就分享，像是大型國營企業或傳統製造業的公司，在轉變的過程中，企業必須教育內部人員，給他們時間跟上數位化的腳步。而中小企業也可以從簡單的數位工具應用開始，逐步去適應新的商業模式。

由小至大，不論是個人還是產業，數位轉型這波浪潮迎面而來，誰也躲不掉；疫情爆發更是成為台灣數位轉型的催化器，消費者嘗試新興的網購模式，品牌與中小企業透過平台技術多方導購。中衛中心提供企業、供應鏈之數位轉型診斷，擬定最佳發展路徑，未來也會持續精進找尋更多的數位解決方案，帶領台灣產企業迎向元宇宙新時代！