台達創新電源解決方案 24日南港一館亮相

為智能工廠設備、物流、照明提供高效穩定電能

全球電源與散熱管理領導廠商台達宣布於8月24至日27日參加「2022台北國際自動化工業大展」，主展項目為智能製造相關自動化、電源方案。其中針對智能工廠的設備用電，台達將以「Empower Your Smart Green Factory」為概念模擬工廠情境，展出多項電源產品及解決方案，包括可為製程設備/綠能設備/電動車充電樁提供效率達95%的高效工業電源供應器，應用於無人搬運車(AGV)的MOOVair 1 kW無線充電系統，可於2公分氣隙範圍內進行自主充電、無需人工插拔電線，以及工廠資料中心專用的在線式(On-Line) 1U 機架型不斷電系統等，另外亦針對工廠照明節能提供多款高階LED驅動器，為現代工廠打造高效、穩定的電源供應方案。

台達電源及系統事業群總經理尹鏇博表示，台達深耕電力電子領域多年，不僅技術和行業經驗皆為業界首屈一指，亦嚴格要求電源產品品質及效能。如今IoT、AI、數據中心、雲端運算、工業智能化、高端醫療等領域不斷發展普及，工廠和製程設備不只要求性能，也需符合節能減碳時代趨勢，因此相關電源方案在效能、功率密度、穩定性、應用彈性等要求必須與時俱進。台達秉持創新精神，持續開發效能更高、更節能的電源產品，期望透過創新科技，為地球永續盡心力。

高效超薄導軌式電源Force-GT系列，提高工廠設備電源效率和穩定性。

為提高工廠設備電源效率和穩定性，台達推出最新導軌型及平板型工業電源供應器，皆具備-30℃~70℃寛溫作業範圍及-40℃冷開機特性，可於嚴苛工業環境下穩定供電。針對工廠內半導體設備、工業機器人、再生能源設施、汽車充電樁等，導軌式電源Force-GT系列能源轉換效率高達95%，其480 W / 24 V及48 V機型更於今年獲得80 Plus白金級認證，有效降低設備能耗及工廠用電；此外，內建的DC OK繼電器乾接點，能與設備感測器連接，可應用於智能設備，助力智能工廠實現能源管理。其他機台設備，則可採用平板式電源PMR和PMT2系列，體積小、30mm薄型設計，節省安裝空間、配置更靈活。

MOOVair無線充電系統(1 kW)為無人搬運車和自動移載設備實現全自動無人充電。

針對智能工廠中常見的無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR) 等自動移載設備，台達推出工業無線充電方案 – MOOVair無線充電系統(1 kW)。分為主充電(安裝於牆面或配電櫃)和車載充電(安裝於車體)兩大系統，以無線電能傳輸技術，在2公分氣隙範圍內進行自主充電，無需人工插拔電線，且端到端充電效率可達93%，支援各類型24 V / 48 V設備電池充電。車載充電系統重量僅1.5 kg，能減輕無人車負載、減少電能消耗，且配線安裝方便簡單，無需大幅改裝，可滿足全新或現有無人車設備的升級需求，打造全自動無人化的工廠物流。

台達在線式(On-Line) 1U 機架型不斷電系統，則應用在智能工廠監控室和資料中心，搭配鉛酸電池或鋰電池備援方案，可同時執行供電和儲電，並在突發性斷電時即時快速供電，確保設備正常運作5到10分鐘並完成備份，避免資料遺失造成企業損失。機身輕薄，與業界常用的2U型產品比較，可節省42%安裝空間，有效縮減工廠資料中心機櫃體積和重量。能耗表現亦較2U型產品佳，接電模式時能耗可減少4%、電池模式運作下更能節省達6%，加上高功率密度、92%能源轉換效率等特性，助力智能工廠節電並保障資料傳輸安全。

為打造智慧、節能、可靠的工廠照明系統，台達今年將首次展出應用於工廠內、外的LED照明電源 (又稱LED驅動器)，例如USCO PRO系列，適用於工廠內部照明，具備0 – 10 V調光性能，可根據需求調整亮度，亦能應用於植物工場光照控制，滿足植物生長的日照需求，打造科技農業。另針對廠區外的路燈照明，推出專用的EUCI PREMIUM系列LED驅動器，防護力高、可防止雷擊干擾，適用於多變的戶外環境，並符合目前燈控系統普遍應用的DALI-2協定，安裝配置具彈性空間，從內到外滿足智能工廠照明需求。

8月24起至27日「2022台北國際自動化工業大展」展覽期間，台達亦展出各式工業電源以及大型場域、冷凍設備專用的LED驅動器，滿足業界客戶對於各式電源的應用需求。歡迎媒體朋友與各界來賓於，前往台北南港展覽館1館4樓台達展位N802參觀、了解。