HP攜手林務局 為台灣山林盡心力

台灣HP（台灣惠普資訊科技）於8月19日宣布，攜手行政院農業委員會林務局，支持嘉義林區管理處辦理嘉義縣番路鄉國有林造林工作，認養並復育近一公頃土地，於2022年在番路鄉種下2022棵樹苗，為守護台灣山林盡一份心力！

HP長期推動永續，並針對氣候行動方面制定持續推進的目標，以具體實現淨零碳排、產品和包裝的循環性、以及森林復育及保護。在森林復育及保護方面，致力於保持HP紙張和紙質包裝的零砍伐，只使用來自回收或經過認證的紙張來源，更承諾在2030 年前超越當前目標，努力減少因使用HP的產品或列印服務，但使用非HP品牌紙張所造成的森林砍伐。除了擴大和世界自然基金會 （WWF） 的合作關係，解決HP印表機對森林造成的潛在影響，更同步攜手更多合作夥伴，一同推出永續森林合作計畫，在世界各地透過投資森林，積極推動森林復育及保護，該計劃致力於在2024 年底前，對中國市場和巴西市場超過 8 萬公頃的森林進行恢復和改善管理，並加強對國有林場和人工林種植園的永續管理。

在台灣，2022年，HP攜手行政院農業委員會林務局，透過捐款贊助，認養並復育嘉義縣番路鄉近一公頃的土地，種下具有象徵性的「2022」棵樹苗，以紀念今年度這個具有意義的重要時刻！未來HP也將持續在台灣推動永續森林合作計畫、支持國有林造林工作，積極守護台灣在地山林。一直以來，HP十分重視台灣市場，在台至今已逾52年，除發展成為製造營運業務策略重鎮和最大研發中心，目前整體員工數已超過2300人，更持續深耕與在地供應鏈夥伴的合作關係，不只提升緊密度與效率，更共同設立減碳排目標，齊心實踐永續。

台灣HP董事長暨總經理王靜秀表示：「HP長期深耕台灣市場，在致力成為世界上最具永續性和公正性的科技公司的承諾之下，將持續擴大投入自身企業力量，期望本次攜手林務局所播下的2022棵樹苗，也能成為推動產業與環境共好的種子之一，未來將與更多夥伴們一起，共同朝向實踐綠色產業生態鏈的願景邁進！」

除了種下新的樹苗，HP也積極推動循環經濟，藉由回收來創造更多機會，包含行之有年的「地球夥伴計畫」。HP以該計畫在海地進行試點，協助當地居民回收塑膠瓶、減少海洋回收塑料，更於當地開設塑膠清洗線，以生產乾淨、高品質的再生塑料用於HP原廠的墨水匣及電腦產品。在台灣，則與燦坤、7-ELEVEN及全家便利商店合作，設置墨水匣與碳粉匣回收點，幫助消費者方便隨手進行回收；更在社群網站發起「為地球做件小事」，號召民眾一起回收印表機墨水耗材、搭乘大眾運輸交通工具、隨身準備環保餐具等。此外，HP更將於10月份與今周刊合作，贊助與參與「還海行動1095」淨灘活動，號召自身員工並邀請熱血青年一起參與淨灘，響應任何人都能以實際行動創造永續未來的理念！