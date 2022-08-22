Canon落實低碳生活月 生活中實踐綠行動

全球光學影像領導品牌Canon長年來致力於環境永續發展的推廣，積極投入展現對於大自然濃厚的關懷，從每年響應友善地球關燈一小時活動、不遺餘力的投入海洋保育教育，並且以實際行動守護地球，年年宣導節能減碳刻不容緩的重要性。

今年英國前所未見的高溫飆破350年紀錄，原先推測2050年的極端氣候已提早2年報到！地球正在以超越我們預估的速度急速惡化。此外，極端氣候對人類造成的影響遠遠超過我們的想像，根據2021年國際期刊《自然：氣候變遷》( Nature Climate Change )研究顯示，人類已知的傳染病有高達58 %都因極端氣候而擴大蔓延，近期影響全球的新冠肺炎，也因為極端氣候的關係加速傳播。極端氣候同時也衝擊兒童發展，今年《新英格蘭醫學》期刊所刊登的「石化燃料汙染和氣候變化」系列專題中，估計全球將有8.5億名兒童—即全世界三分之一的兒童健康飽受威脅。

此外，氣候變遷造成動物絕種也是我們須正視的問題之一，其中影響最大的是無尾熊，大量二氧化碳導致尤加利樹營養素耗盡，造成無尾熊營養失調餓死，加上前幾年澳洲長期乾旱的森林大火，使大量無尾熊葬身火海，澳洲政府也正式將無尾熊列為「瀕危物種」。

面對迫切的氣候變遷危機，Canon呼籲大家從自身的改變做起，今年Canon將八月訂為「低碳生活月」，號召企業員工透過實際行動來響應環保，例如自備環保餐具、購物袋、冷氣設定26度以上、搭乘大眾交通工具上下班和落實紙類回收等行動。 Canon 台灣佳能資訊總裁胡大剛表示：「Canon一向秉持”共生”企業理念，不斷致力各項環境保護行動，期望藉由強化企業減碳決心，並善盡企業社會責任，和這片土地與人們一起永續生存，呼籲全民共同響應，為永續環境盡一己之力。」

然而改變飲食結構是最直接能夠改善環境的方式，根據牛津大學開發數據網站平台” Our World in Data ”顯示，食物所造成的碳足跡都不同，碳足跡最多的前三名為牛肉漢堡、起司通心粉和肉類披薩，其中牛肉漢堡每公斤的碳排放為53.98公斤位居榜首，其次為起司通心粉的16.85公斤，第三名為肉類披薩的7.4公斤，從數據顯示，植物類食物如馬鈴薯碳排放量僅0.21公斤、杏仁排放量為0.6公斤，植物類食物是低碳排放首選，在Canon低碳月活動中，企業員工會在三餐中選擇一餐食用素食，並多選用在地食材減少運輸碳排放，若我們能從飲食方式開始改變，對於大環境影響會有一定的改善。

而面對即將來臨的中秋假期，Canon也提醒大家低碳過中秋，除了食材選擇改變之外，傳統炭火烤肉會造成大量二氧化碳，可以改使用卡式爐或無炭烤肉爐、自備能夠重複使用的容器裝食材，避免使用一次性免洗餐具。