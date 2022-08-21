復育台灣珊瑚生態 支持海裡種樹行動

遠雄人壽率先同業發起「海洋珊寶生態復育行動」 實踐SDGs

台灣四面環海、擁有全世界三分之⼀的珊瑚礁物種及曾有「珊瑚礁王國」的美名，近年受到極端氣候、海水溫度上升等影響，鄰近海域中的珊瑚面臨白化的危機，珊瑚的逝去不僅對海洋生物多樣性存續造成威脅，也對環境永續造成難以計量的損害，為此遠雄人壽率先同業發起「海洋珊寶生態復育行動」，攜手臺灣海洋大學以實際「種珊瑚」行動投入，實踐聯合國永續發展目標SDGs14「永續海洋與保育」。

遠雄人壽打造蔚藍珊瑚海之首要行動為「支持珊瑚農場，在海裡種樹」。圖／遠雄人壽提供

遠雄人壽打造蔚藍珊瑚海之首要行動為「支持珊瑚農場，在海裡種樹」，善用珊瑚無性繁殖的能⼒，號召海洋農夫志工在新北市漁業及漁港事業管理處的新北市海洋資源復育園區內，親手種下200株珊瑚苗，再由北台灣珊瑚復育推手，同時也是臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所教授識名信也團隊守護照料，珊瑚透過人工培育技術繁殖，在安全環境的養殖池下慢慢生長，最終重回台灣東北角外海持續成長，讓繽紛七彩的珊瑚海重新被點亮綻放。除以積極行動參與生態復育，也將守護珊瑚生態環境的思維向下扎根，挺進高雄、台南及屏東四所偏校，傳遞海洋生態知識予200位學童兒少，齊力彩繪珊瑚基座並贈與臺灣海洋大學供珊瑚復育使用，帶領下一代一同思考、一起行動，共同為台灣的海底生態盡一份心力。

遠雄人壽除致力保險服務本業，面對日益嚴峻的極端氣候與環境永續議題也不落人後，總經理趙學欣表示：「本於助人利他的初衷與本心，遠雄人壽關愛守護每個生命的『家』，海洋珊寶生態復育行動從台灣東北角海域種珊瑚出發，結合學校及社會企業力量，期號召更多人一同關注環境保護議題，透過持續且系統化的生態復育計畫，發展聚川成海的效益，守護台灣海洋、土地與生命物種，共創美好的生態願景。」相關活動訊息，可上遠雄人壽Hold生活粉絲專頁https://www.facebook.com/FGmember。