全台最大二代社群550人聚高雄 展現企業打群架新未來

數總陳來助：未來世界發展三大重點大數據、永續 和ESG

歷來規模最大二代社群串聯昨（19）日在高雄林皇宮舉辦，全台23個二代社群，超過500位企業經營者齊聚高雄，互動熱絡。該場活動由臺灣數位企業總會舉辦，高雄市長陳其邁也在晚會時出席，並以高雄人歡迎大家，並期許這場活動大家都能盡興。數總理事長陳來助指出，未來世界發展有三大重點，分別是「大數據」、「永續」 和「ESG」，今年活動主題定為「大速聚」，「大」意味著，廣大的二代社群網絡；「速」代表著，在總經環境巨變下，企業反應的速度要夠快；至於，「聚」則是希望藉由台灣企業集結成群、打群架，發揮最大力量。

高雄市長陳其邁出席「未來大速聚」二代社群串聯，獲得許多企業二代擁護，要求共同合照。圖／數總提供

在數總強力號召下，2022年全台二代社群大串聯參與人數翻倍成長、規模跳躍式升級，從首屆2018年7個社群、200人，擴大到23個社群，550人。面對近兩年全球局勢瞬息萬變，兩岸關係、中美貿易戰、俄烏戰爭，再加上疫情看不到盡頭，陳來助強調，推動數位轉型，提升公司效能，早已是現在企業必須做出的行動。這場「大串聯」不僅速聚，其目的是讓企業二代接班過程中，面對數位轉型挑戰，要如武俠小說中所說，「天下武功，唯快不破」，速度也是企業營運轉型的重要關鍵。

放眼未來，陳來助認為，ESG對全世界的影響甚至比5G還要深遠，因此數總在去年12月著手成立「零碳大學」，也成為全台首個將零碳轉型議題作為核心要點的組織。此外，數總更積極與企業管理系統領導廠商SAP合作，針對中小企業提供多元指導及服務。



提到台灣企業的新挑戰，陳來助直言，「數位轉型」是進行式、「零碳轉型」是未來式，數位轉型只是開始、接踵而來的是ESG、零碳轉型等議題，企業必須要啟動，數位搭配零碳的「雙軸轉型」，才能在詭譎多變的市場中站穩腳跟。

HGA花世代同盟，也是海陸家赫公司總經理曾煥龍攜帶領會員走進會場。圖／數總提供

出席這場盛會的社群代表HGA花世代同盟，同時也是海陸家赫公司總經理曾煥龍分享，除了接班、數位轉型、零碳等學習外，許多二代也很希望有一個平台可以彼此教學相長，彼此分享，他以花世代同盟為例，成員接近九成已完成接班，已累積了比較好的執行力，若能跟著數總新觀念，落地在企業裡，並讓彼此資源交換、交流，提供企業參訪學習，讓更多台灣企業可以持續前進。至於參與二代社群全台大串聯，曾煥龍認為，這有助於區域型企業也能夠連結到較大資源，讓資源生態圈更完善，創造彼此間生意往來機會。