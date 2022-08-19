曜祥網技：企業內網控管「全面落實零信任防禦」是關鍵

網路存取控制（NAC）為企業資安部署之關鍵環節，在全球化發展及組織網路不斷擴大的現況下，面對資安攻擊的風險大增，因此打造高效率的內網管理並提高資訊系統架構的韌性，顯得格外重要。

資安軟體大廠曜祥網技（e-SOFT Corp.）董事長張錦祥表示：「如今企業在面對管理全球網路架構的高複雜度，以及國外金融監管或供應鏈客戶資安規範的要求時，都希望 NAC 產品在不須更動網路設備的硬體架構或設定，也不須特別在終端設備再安裝軟體的情況下導入，即可具備更多功能及更高的掌握度。我們認為好的 NAC 系統必須要夠彈性，做到完整詳細的盤點及分層授權以利精準落實，中央可以全面掌控，又可分層授權具體落實資安各個環節，才能符合現今企業的需求。」

張錦祥董事長指出，「分層授權」是關鍵。日常維運中做到分層授權，方便各地區資訊人員進行管理，並集中管控資安政策，在單一平台掌握全球的資安資訊，並協助原有的資安投資效益極大化，進而提高資安落實度。

圖為 e-SOFT 曜祥網技 NAC++ 之設計架構。圖/業者提供

e-SOFT 自主開發的「NAC++」即是利用底層網路的核心技術，在不須變動原有的網路架構下，協助企業掌握所有的 IP 與資訊資產，以及辨識設備上已安裝的軟體，包括 Linux 或 Windows 及各種中介軟體。NAC++ 採用 Agentless（無須安裝端點軟體）的技術，免除系統的相容性問題，可達成最高的部署率。

此外，NAC++ 內建申請管控流程，將資安機制與企業運作執行整合，達到資訊人員對於 BYOD（自攜電子設備）可設定管理方式，不管是訪客、供應商、外包商或 VVIP 等使用者，皆可掌握、有效控管。

NAC++ 已整合超過 40 種商用資安軟硬體，可同時支援多套系統及多台主機架構下的整合，包括新舊系統轉移或新系統評估階段，皆可以於 e-SOFT 平台進行合規檢視。管理者可透過 email、LINE、pop-up 視窗，收到告警通知。

曜祥網技表示，NAC++ 在研發時即針對不同產業進行客製，該公司客戶以 CIIP 八大關鍵基礎建設相關的產業為主，客戶在導入 NAC++ 時，可依照個別需求於系統設定、調整，以產業不同的情境來整合應用做使用。

據了解，曜祥網技產品已推進全球30多國，日本及東南亞占較高比重，中長期將以進入歐洲及美國市場為目標。