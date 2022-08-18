新北打造宜居城市 邀企業一同淨零碳

補助經費最高300萬元2場說明會一次報你知

為打造永續發展的新北城，提升業者對於「淨零碳」議題的瞭解及重視，新北市今年推動「企業淨零碳示範場域推廣補助計畫」，補助經費最高300萬元，協助新北企業導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統以及節能輔導，建立淨零碳建築示範場域。8月19日將於經濟部工業局土城服務中心、8月25日在板橋區深福市民活動中心辦理兩場次說明會，並邀請《EnergyOMNI全・能源》創辦人以及3家業者現身分享，鼓勵業者主動加入淨零之路，歡迎有興趣的業者踴躍報名參與。

面對全球暖化及氣候變遷的威脅，如何達成淨零碳目標已是必然的趨勢，而新北市是全臺人口最多的大型都會區，面對現今極端氣候現象，沒有任何消極的空間。為了提供給下一代永續宜居的未來，新北市走在最前頭，在109年11月率全國之先簽署氣候緊急宣言並成立「氣候變遷及能源對策執行委員會」，研擬新北市氣候變遷、能源轉型的目標與策略、審議相關重大案件，攜手中央、地方及國際合作推廣氣候變遷相關主題；110年在世界地球日宣布「零碳翻轉、新北先行」，並將於2050年達到淨零碳目標，以三策略五方針為核心主軸，制定「新北市零碳城市自治條例」草案，讓新北市透過創新與科技的行動，驅動零碳轉型。

本次補助計畫每案將針對契約容量51Kw（瓩）以上、800kW（瓩）以下電力用戶的示範場域業者，申請業者必須滿足建置太陽光電發電系統（裝置容量達100kWp以上）、儲能系統（裝置容量達50峰瓩時以上）及一套能源管理系統等條件，最大補助額度是總建置費用（未稅價）的15%。

新北經發局長何怡明指出，本次計畫預計補助太陽光電發電系統總設置容量達400kWp以上，年發電量達42萬度電，約可減少24公噸二氧化碳排放量，同時透過導入儲能及能源管理系統，以期達到用電量消峰填谷，並供給緊急用電與提升能源效率，預計每年約可減少4萬度電，將近一年省下約14萬元。

本次說明會特別邀請國內第一本以能源角度為出發點探討淨零議題的專業期刊《EnergyOMNI全・能源》創辦人吳心恩現身分享國內外創能、儲能與節能議題現況外，現場亦邀請3家能源物聯網服務及智慧能源整合加值專業服務優質廠商進行案例分享，盼藉由豐富的經驗分享，宣傳建置「創能、儲能、節能」設備的效益。

兩場說明會將講解本次補助計畫的原則、補助項目與規格以及申請流程，有興趣的業者可於9月9日前向經發局申請。想瞭解更多補助計畫內容可以把握機會於8月19日土城場或8月25日板橋場參與計畫說明會報名連結（https://www.surveycake.com/s/dKzQ2 ），邀請新北有意願響應「淨零碳」的公司行號與工廠參與，共同響應新北市達到淨零碳目標，成為零碳城市。