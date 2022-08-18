迎零碳潮 洛克威爾8月24日 揭曉IT、OT整合秘方

攜手客戶數位轉型 一窺未來工廠的企業藍圖

隨著製造業不斷演進，場域及設備之間的關係日趨複雜。藉由數位分身與 3D感測等技術，塑造出元宇宙的虛擬空間，也點出未來工廠下一階段的部署關鍵。

8月24日，洛克威爾自動化公司( Rockwell Automation )將在台北國際自動化大展首日(南港一館403室)揭曉未來工廠的數位轉型藍圖，藉由提供IT、OT整合秘方且運用IIoT平台，攜手客戶進行淨零碳排的數位轉型，快速實踐廠房維運、數據分析管理與網路資安系統的建立，保護並避免工廠的產能危機，進一步協助客戶接軌國際，永續發展未來工廠的企業藍圖！

工廠數位轉型的起步最需要審慎評估，洛克威爾建議有兩件事一定要做：一是採集合適的數據，如此就可以做到預知保養維護、減低停機時間、提高生產效率；二是建立分析平臺，可以做AR\VR、無紙化記錄等。「Rockii(Rockwell Information Intelligence)是洛克威爾應用團隊聚焦數位化轉型於去年提出的解決方案，可以減少停工時間、提高產線效能、根據能耗來分析用電的調配等，同時利用科技減低人爲疏失造成的錯誤，例如工廠的品檢，Rockii其中一個配套方案就可以做到。」

數位化轉型是製程節能的必備要件，洛克威爾某一藥廠客戶，過往用紙張記錄問題，再找人統計，每周一次匯報，不但無法及時反應問題，更無從確認數據是否客觀。在導入Rockii的一項無紙化方案後，變成即時報告，老闆馬上就可以看到問題所在。透過AI學習，在產線發生問題之前就先一步找出應對解決方式，快速解決企業生產及營運的痛點。而每一項改善製程的方案都有助減碳目標的達成!

8月24日於南港一館403室(9：30~17：00) Rockwell Automation將在活動中為您帶來最豐富最精彩的Demo展示及案例分享，誠摯邀請各界先進蒞臨參與！另特別於8/24上午10：00~12：00的時段， 安排本次未來工廠VIP導覽議題包括：一、ESG浪潮下的能源轉型應對策略、二、虛實整合廠房維運管理。三、現代化DC S智慧生產管理。四、數位轉型下的IT/ O T資安防禦策略。