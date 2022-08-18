精誠「少年圖靈計畫」獲頒「2022 AREA人才投資獎」

聚焦培育優秀的國、高中軟體人才，精誠集團發起的「少年圖靈計畫（Young Turing Program, YTP）」呼應SDGs永續發展目標第四項教育品質，除榮獲2022第二屆TSAA台灣永續行動獎「銀獎」，也獲NGO組織「亞洲企業商會（Enterprise Asia）」舉辦的「2022 亞洲企業社會責任獎（AREA）」頒發「人才投資獎」，是今年32個台灣獲獎企業中，唯一的資訊服務業。

第二屆「TSAA台灣永續行動獎」總計吸引136家單位參與，總申請件數達247件，最終評選出200件永續行動方案榮獲肯定，YTP受評審青睞的原因在於，YTP特別關注性別平等的國際趨勢與提升女性在資訊工程領域發展的議題，對於國家STEM產業人才以及女性科學人才的培育影響至鉅且遠，其成果對於社會貢獻甚為重要。為鼓勵更多女同學投入，YTP透過設計「女子保障名額」規劃，女同學參加線上初賽至少須答對一題（含）以上，即有機會晉級程式挑戰營。2022年第七屆YTP共有792位同學參與，女性同學就有136人。未來期待更多女性同學參與投入，讓女性科學人才發光發熱。

亞洲企業商會（Enterprise Asia）為致力表彰亞洲企業家精神與區域永續發展的NGO，每年都會舉辦「亞洲企業社會責任獎AREA」獎勵CSR表現優秀的企業，是亞洲最大且極具盛名的CSR獎項。今年AREA共有72位傑出企業或企業家獲獎，其中有32家台灣企業，位居亞洲之冠。精誠今年以培育人才的「YTP少年圖靈計畫」獲頒「人才投資獎」，評審對於YTP培養頂級軟體人才的豐碩成果印象深刻，範圍更覆蓋高中至國中，歷屆參與人次也將近3000人，是單一台灣企業舉辦規模最大的中學軟體人才培育活動。

精誠資訊發起的人才培育計畫「少年圖靈計畫」獲頒「2022 AREA人才投資獎」，是台灣唯一獲獎的資訊服務業。圖／業者提供

精誠集團表示：「身為台灣軟體公司，為壯大台灣軟體產業，『培育軟體人才』一直都是精誠的CSR主軸。我們設計了一系列針對國中小、高中職、大學與研究所，一路到創業家、資訊工作者的培育計畫，鼓勵對軟體有興趣與熱誠的人才持續投入學習，除有培訓課程、程式競賽、創業輔導、市場對接等，也透過獎助金與頒獎等方式，鼓勵人才利用科技力解決社會、經濟與環境問題，進一步創造善的正向循環。」

獲頒「AREA人才投資獎」與「TSAA台灣永續行動獎」的YTP少年圖靈計畫，是精誠集團針對國、高中職生所打造的年度性人才培育計畫。2016年發起以來，共有近3000位對程式設計有興趣的高中職生，透過精誠集團安排的多元活動，包含線上線下程式競賽、邀請大學教授指導專題實作、企業志工陪伴共學、海外參訪等規畫，鼓勵同學持續投入軟體學習，同時開啟學生與產業的連結，思考軟體對未來發展的影響力，並引導學生能運用軟體力解決問題，或改善現況，為台灣產業發展培植優秀的軟體人才，提升台灣軟體實力。

持續向下扎根，YTP更於2021年起邀請國中學生加入，參與人數也年年增高，今年第七屆高中組總計有223隊、669人參加，國中組則有50隊、123人參與。為了擴大國際參與，YTP更於今年邀請越南、印尼等亞洲國家的高中學生參賽，並將招待年度優勝隊伍來台交流，進一步培養YTP參賽學生的國際視野，並鼓勵同學跨出舒適圈勇於挑戰。

精誠集團表示，壯大台灣軟體生態圈是我們的使命，我們希望能持續擴大辦理，讓更多海外內學生可以互相交流，切磋成長！